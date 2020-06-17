Три месяца самоизоляции: Как изменилась ситуация с коронавирусом в Тверской области с момента введения ограничений

17 марта 2020 года в Тверской области губернаторским постановлением был введён режим повышенной готовности в связи с эпидемической ситуацией по коронавирусу. Спустя три месяца ограничений «КП»-Тверь» решила вспомнить хронологию эпидемии в регионе и сравнить текущее положение вещей с эпидситуацией, сложившейся в соседних областях.

Первые случаи COVID-19

17 марта 2020 года Роспотребнадзор РФ официально объявил о двух первых случаях коронавируса в Тверской области. Всего в России на тот момент было зарегистрировано 114 случаев COVID-19.

Введение режима повышенной готовности

Постановлением губернатора Тверской области Игоря Рудени от 17.03.2020 № 16-пг на территории региона с 17 марта 2020 года был введён режим повышенной готовности для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Документ запрещал проведение любых спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий. Временно приостановлено проведение досуговых мероприятий с участием граждан в любых помещениях.

Гражданам рекомендовано соблюдать режим самоизоляции на дому. Все школы с начала четвёртой учебной четверти переходят на дистанционное обучение.

Закрываются магазины, кафе, организации сферы услуг

С 28 марта по 5 апреля решением губернатора в Тверской области расширены ограничительные меры.

Прекращена работа всех магазинов розничной торговли, за исключением торгующих продуктами питания и бакалеей. Закрываются все точки общепита (кроме тех, кто занимается дистанционной торговлей), салоны красоты, парикмахерские, косметические кабинеты, массажные салоны, солярии, бани и сауны.

Под запрет попали коммерческие медицинские клиники и стоматологии (кроме случаев оказания экстренной помощи).

Прекращено бронирование и размещение граждан в гостиницах, пансионатах, домах отдыха. Исключение делалось только для официально командированных.

Работать разрешили двумстам предприятиям

С 28 марта по 5 апреля в стране была объявлена нерабочая неделя. Региональной властью 7 апреля оглашён список предприятий, которые могут работать в условиях режима самоизоляции. В перечень включили более 200 предприятий в 12 отраслях.

Запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок

4 апреля 2020 года Постановлением губернатора Игоря Рудени № 28-пг в регионе расширены меры режима повышенной готовности. Продлены все ограничения, установленные ранее, введён ряд новых.

Всем жителям Твери и области запрещено посещать парки культуры и отдыха, спортивные и игровые площадки, аттракционы. Учебный процесс в вузах и колледжах переведён в дистанционный режим.

Закрыт въезд в четыре муниципалитета

Закрыт въезд в четыре муниципалитета, где располагаются стратегически важные объекты: Удомельский городской округ (с 13 апреля), город Конаково (с 16 апреля), ЗАТО «Озёрный» и ЗАТО «Солнечный» (с 17 апреля). Попасть на эти территории без спецпропусков могут только люди, живущие там, и те, кто вынужден ухаживать за живущими там родственниками.

Начало снятия ограничений

С 13 апреля в регионе возобновляют работу парикмахерские. С 25 апреля - предприятия сферы бытовых услуг: химчистки и прачечные, а также нотариальные конторы, подразделения МФЦ, лизинговые компании.

Ключевые условия возобновления работы - соблюдение санитарных норм, отдельный вход или отдельное здание, экипированный персонал.

Всё ещё не имеют права работать торговые центры площадью от 400 квадратных метров.

Месяц в режиме ограничений

По состоянию на 17 апреля 2020 года в регионе зарегистрировано 188 случаев коронавируса. 9 заражённых выздоровели, летальных исходов пока нет.

Первая смерть от коронавируса

26 апреля в Тверской области зафиксирована первая смерть от коронавируса. В областной клинической больнице скончался мужчина 1952 года рождения, у которого в анамнезе были хронические заболевания, в частности гипертоническая болезнь.

Количество инфицированных коронавирусом в регионе на тот момент достигло 464 человек. Выздоровели от болезни 24 человека.

Продление нерабочих дней

Как и по всей стране, в Тверской области нерабочие дни продлены до 11 мая. Продлено и действие региональных ограничительных мер: запрета на любые массовые мероприятия, на посещение зон массового отдыха людей, спортплощадок. Школьники и студенты продолжают учиться дистанционно.

Два месяца в режиме ограничений

17 мая 2020 года в Тверской области зарегистрировано 1085 случаев заражения коронавирусом, новые инфицированные регистрируются каждый день. С начала эпидемии в регионе выздоровели пятьсот человек, а умерли десять.

Масочный режим в Кимрах

28 мая в Кимрах в связи с серьёзным ростом числа заболевших введён масочный режим. Город не закрыт, но ношение маски на улице обязательно. Об этом сообщил в телеэфире губернатор Игорь Руденя.

К этому моменту в Кимрах зафиксировано 363 случая COVID-19, в Твери - 539 случаев. По всей области - 1476.

И снова продление ограничений

29 мая в Тверской области продлён ряд ограничительных мер: запрет на бронирование мест, приём и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха и гостиницах, санаториях.

Закрыты детсады, не работают лагеря отдыха для детей.

Въезд в Удомлю, Конаково, ЗАТО «Озёрный» и ЗАТО «Солнечный» по-прежнему закрыт.

Отмена парада Победы и «Нашествия»

Вечером 11 июня губернатор Игорь Руденя объявил, что фестиваля «Нашествие» в этом году под Конаково не состоится. Из-за роста числа заболевших на неопределённый срок сдвинуто проведение парада Победы.

По состоянию на 11 июня в Тверской области число заболевших составило 2397 человек. Выздоровели с начала эпидемии 1573 пациента. 49 человек скончались.

Три месяца ограничений

По состоянию на 17 июня 2020 года заболевших - 2869, выздоровели - 1742 , под наблюдением - 1075, умерли - 52.

Муниципалитеты-лидеры по количеству заражённых стабильны: Тверь, Кимры, Конаковский и Лихославльский районы.

В Твери начинают открываться библиотеки: возобновил работу областной центр детского и семейного чтения имени Пушкина. Пока закрыты крупные торговые центры (свыше 400 квадратных метров), частные клиники, стоматологии. Масочный режим носит рекомендательный характер.

Разрешены одиночные (или с членами семьи) прогулки на улице, занятия спортом на свежем воздухе группами не более двух человек с соблюдением социальной дистанции.

А КАК У СОСЕДЕЙ?

Ярославская область

По состоянию на 17 июня 2020 года заболевших - 4211, выздоровели - 1941, под наблюдением - 2254, умерли - 16.

В регионе введён масочный режим в общественных местах, в транспорте.

Открыты парки и скверы.

Разрешены одиночные (или с членами семьи) прогулки на улице, занятия спортом на свежем воздухе группами не более двух человек с соблюдением социальной дистанции.

Возобновлена работа предприятий торговли непродовольственными товарами площадью до 400 кв. м.

Работает ряд предприятий сферы услуг, например парикмахерские.

Вологодская область

По состоянию на 17 июня 2020 года заболевших - 1335, выздоровели - 825, под наблюдением - 496, умерли - 14.

В регионе введён масочный режим в общественных местах, в транспорте.

Открыты парки и скверы.

Разрешены одиночные (или с членами семьи) прогулки на улице, занятия спортом на свежем воздухе группами не более двух человек с соблюдением социальной дистанции.

Частично открыты крупные магазины (до 800 кв. м) и торговые точки, в том числе уличные.

Работает ряд предприятий сферы услуг, например парикмахерские.

Псковская область

По состоянию на 17 июня 2020 года заболевших - 1996, выздоровели - 534, под наблюдением - 1443, умерли - 19.

В регионе введён масочный режим в общественных местах, в транспорте.

Открыты парки и скверы.

Разрешены одиночные (или с членами семьи) прогулки на улице, занятия спортом на свежем воздухе группами не более двух человек с соблюдением социальной дистанции.

Работает ряд предприятий сферы услуг, например парикмахерские. Работают вузы, в автошколах разрешены практические занятия.

Новгородская область

По состоянию на 17 июня 2020 года заболевших - 2183, выздоровели - 519, под наблюдением - 1646, умерли - 18.

В регионе введён масочный режим в общественных местах, в транспорте.

Возобновлена работа предприятий торговли непродовольственными товарами площадью до 400 кв. м.

Работает ряд предприятий сферы услуг, например парикмахерские

Открыты крупные магазины (до 800 кв. м) и торговые точки, в том числе уличные.

Работают магазины и предприятия сферы услуг без ограничений по площади и количеству посетителей.

Смоленская область

По состоянию на 17 июня 2020 года заболевших - 3988, выздоровели - 1572, под наблюдением - 2360, умерли - 56.

В регионе введён масочный режим в общественных местах, в транспорте. Снятие ограничений пока не началось.

Московская область

По состоянию на 17 июня 2020 года заболевших - 51 416, выздоровели - 19 319, под наблюдением – 31 369, умерли - 728.

В регионе введён масочный режим в общественных местах, в транспорте.

Разрешены одиночные (или с членами семьи) прогулки на улице, занятия спортом на свежем воздухе группами не более двух человек с соблюдением социальной дистанции.

Возобновлена работа предприятий торговли непродовольственными товарами площадью до 400 кв. м.

Работает ряд предприятий сферы услуг, например парикмахерские.

Открыты гостиницы, санатории, пансионаты, дома отдыха.

Открыты парки и скверы, но с обязательным ношением масок.