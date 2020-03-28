2020-03-28T10:35:27+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тверской области закрыты все магазины, кроме продуктовых и бакалейных

Введены новые ограничения из-за коронавируса
Олег ЗИНЧЕНКО@OzinTver
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В Тверской области принимаются упредительные меры против коронавируса.В Тверской области принимаются упредительные меры против коронавируса.Фото: Олег ЗИНЧЕНКО
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В Тверской области, как и во всей стране, власти продолжают принимать меры по нераспространению коронавируса.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя распорядился с 28 марта по 5 апреля прекратить работу всех магазинов розничной торговли, за исключением торгующих продуктами питания и бакалейными товарами — непродовольственными товарами первой необходимости, а также товарами для кормления и ухода за детьми.

Обязаны закрыться все точки общепита — рестораны, кафе, бистро... Кроме тех, кто занимается дистанционной торговлей (продажами через интернет).

Постановление не распространяется на АЗС, аптеки, салоны сотовой связи, зоомагазины, интернет-магазины.

Обязаны приостановить свою работу все ярмарки, кроме продовольственных и сельскохозяйственных.

Под запрет попали все салоны красоты, парикмахерские, косметические кабинеты, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны... - любые объекты, где предусмотрено личное общение с клиентом.

Под запрет попали и все коммерческие медицинские учреждения и стоматологии. Исключения сделаны только для оказания экстренной медпомощи. Этот запрет, кстати, может быть отменён только отдельным распоряжением.

С 28 марта по 5 апреля прекратили работу и все Многофункциональные центры (МФЦ).

До 12 апреля, а в курортных зонах до 1 июня, прекращено бронирование и размещение граждан в гостиницах, пансионатах, домах отдыха. Исключение сделано только для тех, кто прибывает в официальную командировку.

Если вам стало известно о нарушителях запрета, сообщайте о них по телефону «горячей линии» по коронавирусу 8-800-333-93-72, либо по телефонам органов власти.

И оставайтесь дома. Будьте здоровы!

ИСТОЧНИК KP.RU

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