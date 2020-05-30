2020-05-30T00:56:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Какие ограничения из-за коронавируса продлили в Твери: изучаем новое постановление губернатора

Из-за роста больных коронавирусом власти продлили ряд ограничительных мер в области туризма и образования
Алина ПЕТРОВА
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29 мая в Тверской области продлён ряд ограничительных мер.29 мая в Тверской области продлён ряд ограничительных мер.Фото: Алина ПЕТРОВА
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Какие ограничительные меры продолжат действовать в Тверской области в июне?

Соответствующее постановление принято на заседании Президиума правительства региона 29 мая, которое провел губернатор Игорь Руденя.

Напомним, число больных коронавирусом в регионе растёт, по данным на 29 мая инфицированных 1517. Умерло 22 человека.

Итак: продлено временное ограничение на бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха и гостиницах, санаториях, включая санаторно-оздоровительные детские лагеря. Исключение действует лишь для тех, кто приезжает в регион в служебную командировку.

-Ранее данная ограничительная мера действовала до 1 июня 2020 года. Теперь ограничение будет действовать до его отмены соответствующим документом, - поясняют в пресс-службе областного правительства.

По-прежнему закрыты детсады, не работают лагеря отдыха для детей, спортлагеря.

С 1 июня 2020 года допускается проведение учреждениями образования для обучающихся 11 классов консультационных мероприятий по подготовке к ЕГЭ, но дистанционно.

Дистанционно школы могут вести внеурочное обучение, ведь учебный год закончен.

Напомним, режим повышенной готовности действует в регионе с 17 марта, с 12 мая - рекомендовано носить маски в общественных местах. Обязательное ношение масок в Кимрах из-за вспышки ковидной пневмонии. На территори региона есть несколько закрытых городов - в них располагаются крупные стратегические объекты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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