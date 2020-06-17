Карта распространения COVID-19 в Тверской области 17 июня: число случаев в Твери приближается к тысяче

Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.

На утро 17 июня в Тверской области подтверждено 69 новых случаев заражения COVID-19. Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 2869 случаев заболевания коронавирусом.

1742 человека излечились от коронавирусной инфекции (+37 за последние сутки) .

1075 человека сейчас изолированы (+31 за последние сутки) и находятся под наблюдением медиков.

С начала пандемии от COVID-19 в Тверской области умерли 52 человека (+1 за минувшие сутки).

С начала эпидемии в регионе проведено 94829 лабораторных исследования на коронавирус, за последние сутки – 1875.

Данные о коронавирусе в регионе ежедневно обновляет областной оперштаб.

Лидерами среди муниципалитетов по количеству инфицированных по-прежнему остаются Тверь (998 случаев), Кимры (504), Конаковский (259) и Лихославльский (204) районы.

Карта распространения коронавирусной инфекции по муниципалитетам Тверской области:

Карта распространения коронавируса в Тверской области на 17 июня 2020. Графика: ПТО

Тверь 998 (+17)

Кимры 504 (+4)

Конаковский район 259 (+3)

Лихославльский район 204 (+3)

Калининский район 123 (+8)

Ржев 114 (+5)

Максатихинский район 54

Рамешковский район 53

Торжок 53

Кимрский район 55 (+1)

Вышневолоцкий городской округ 61 (+12)

Кашинский городской округ 45

Андреапольский муниципальный округ 45 (+4)

Бежецкий район 37

Зубцовский район 37 (+3)

Старицкий район 23 (+2)

Нелидовский городской округ 22 (+1)

Торопецкий район 21(+2)

Бологовский район 18

Лесной муниципальный округ 13

Весьегонский муниципальный округ 14 (+1)

Селижаровский район 15 (+1)

Торжокский район 13

Сонковский район 13

Ржевский район 10

Удомельский городской округ 8

Спировский район 7

Кувшиновский район 7

Калязинский район 8 (+1)

Осташковский городской округ 9 (+1)

Западнодвинский муниципальный округ 8

Молоковский район 3

Кесовогорский район 4

Оленинский муниципальный округ 3

Жарковский район 2

Сандовский муниципальный округ 2

Краснохолмский район 2

Фировский район 1

ЗАТО Озёрный 1