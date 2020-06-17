Карта распространения COVID-19 в Тверской области 17 июня: число случаев в Твери приближается к тысяче
Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
На утро 17 июня в Тверской области подтверждено 69 новых случаев заражения COVID-19. Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 2869 случаев заболевания коронавирусом.
1742 человека излечились от коронавирусной инфекции (+37 за последние сутки) .
1075 человека сейчас изолированы (+31 за последние сутки) и находятся под наблюдением медиков.
С начала пандемии от COVID-19 в Тверской области умерли 52 человека (+1 за минувшие сутки).
С начала эпидемии в регионе проведено 94829 лабораторных исследования на коронавирус, за последние сутки – 1875.
Данные о коронавирусе в регионе ежедневно обновляет областной оперштаб.
Лидерами среди муниципалитетов по количеству инфицированных по-прежнему остаются Тверь (998 случаев), Кимры (504), Конаковский (259) и Лихославльский (204) районы.
Карта распространения коронавирусной инфекции по муниципалитетам Тверской области:
Карта распространения коронавируса в Тверской области на 17 июня 2020. Графика: ПТО
Тверь 998 (+17)
Кимры 504 (+4)
Конаковский район 259 (+3)
Лихославльский район 204 (+3)
Калининский район 123 (+8)
Ржев 114 (+5)
Максатихинский район 54
Рамешковский район 53
Торжок 53
Кимрский район 55 (+1)
Вышневолоцкий городской округ 61 (+12)
Кашинский городской округ 45
Андреапольский муниципальный округ 45 (+4)
Бежецкий район 37
Зубцовский район 37 (+3)
Старицкий район 23 (+2)
Нелидовский городской округ 22 (+1)
Торопецкий район 21(+2)
Бологовский район 18
Лесной муниципальный округ 13
Весьегонский муниципальный округ 14 (+1)
Селижаровский район 15 (+1)
Торжокский район 13
Сонковский район 13
Ржевский район 10
Удомельский городской округ 8
Спировский район 7
Кувшиновский район 7
Калязинский район 8 (+1)
Осташковский городской округ 9 (+1)
Западнодвинский муниципальный округ 8
Молоковский район 3
Кесовогорский район 4
Оленинский муниципальный округ 3
Жарковский район 2
Сандовский муниципальный округ 2
Краснохолмский район 2
Фировский район 1
ЗАТО Озёрный 1
ИСТОЧНИК KP.RU
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