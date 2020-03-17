2020-03-17T17:36:23+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тверской области официально зарегистрировано два случая коронавируса

Данные обнародовал Роспотребнадзор РФ
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области официально подтвердили два случая коронавирусаВ Тверской области официально подтвердили два случая коронавирусаФото: Борис КОКУРИН
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В Тверской области выявлены первые случаи коронавируса. Об этом 17 марта сообщил Роспотребнадзор РФ.

Всего, по данным ведомства, за последние сутки в России зарегистрирован 21 случай коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, четыре случая в Москве, два - в Самарской области, два - в Калиниградской области, два - в Тверской области и по одному в Московской, Тамбовской, Ярославской Калужской, Нижегородской, Свердловской, Архангельской и Пензенской областях, в Красноярском крае, Республике Татарстан, Республике Хакасия.

Установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели.

Зараженные граждане госпитализированы и находятся в инфекционных боксах. Результаты их анализов на коронавирус положительные.

- Определён круг лиц, с которыми контактировали заболевшие на территории Российской Федерации. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование, - сообщает ведомство.

Всего в Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 114 случаев коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что в Тверской области двое жителей Конакова, посещавшие зарубежные страны, были помещены на профилактический карантин по коронавирусу. О них ли идет речь в официальном сообщении, не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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