Закрытие муниципалитетов в Тверской области на въезд из-за коронавируса: кому положены спецпропуска

В Тверской области, в связи с распространением коронавирусной инфекции, закрыт въезд в четыре муниципалитета: Удомельский городской округ, город Конаково, ЗАТО Озёрный и ЗАТО Солнечный.

В этих муниципалитетах располагаются стратегически важные объекты: Калининская АЭС в Удомле, Конаковская ГРЭС в Конаково, завод «Звезда» Роскосмоса в ЗАТО Солнечный и 7-а ракетная гвардейская дивизия РВСН в Озёрном.

И если въезд в две из этих территорий был ограничен и ранее, что следовало из их статуса (ЗАТО – закрытое административно-территориальное образование) и сейчас меры лишь ужесточились, то Удомлю и Конаково жители Тверской области и соседних регионов посещали без каких-либо ограничений. Какие правила действуют теперь, и как оформить пропуск на въезд – выясняла «КП»-Тверь».

Удомля и Конаково закрыты до 30 апреля. В обоих муниципалитетах утверждены правила въезда и выдачи пропусков. Граждане, зарегистрированные на территории муниципалитетов, проезжают туда по-прежнему, без пропуска. Но с собой нужно иметь паспорт.

Въезд в Конаково

Районная администрация разъясняет: до 30 апреля въезд в город возможен только по пропускам. Исключения: люди, зарегистрированные там, и некоторые группы служащих, а именно: государственные и муниципальные служащие, военнослужащие, судьи, адвокаты и нотариусы, журналисты и частные охранники.

Для въезда на территорию городского округа разработаны разные виды пропусков: «Рабочий», «Семейный», «Медицинский», «Другие цели», сообщает администрация Конаковского района. Их можно оформить онлайн.

Рабочий пропуск необходимо будет оформить лишь один раз, действовать он будет до 30 апреля. Кроме стандартных данных (ФИО, номера телефона, адреса электронной почты и данных вашего авто) для оформления такого пропуска вам потребуется загрузить справку с места работы, или фото трудовой книжки, или скан трудового договора, а также маршрут – адрес места проживания и фактический адрес места назначения.

Семейный пропуск (для приезжающих к своим родственникам) также оформляется один раз на период до 30 апреля. Для его оформления необходимо представить документы о родстве с жителем Конаковского района плюс документы, подтверждающие регистрацию вашего родственника на территории Конаковского района. На следующих с вами детей младше 14 лет пропуск оформлять не надо.

Медицинский пропуск можно оформить на один день. Вам потребуются данные о наименование медицинской организации, в которую вы следуете, и её адрес.

Пропуск для «других целей» можно оформить лишь раз в две недели. Он даёт право разового въезда в город. Заполняя форму, необходимо указать цель вашего визита и маршрут (откуда и куда вы едете).

Въезд в Удомлю

Правила регламентированы постановлением администрации Удомельского городского округа от 13.04.2020 № 489-па.

До 30 апреля въехать в Удомлю могут лишь представители органов власти разных уровней, работники спецслужб (на служебном транспорте) и организаций, выполняющих неотложные работы.

Для въезда на территорию закрытого города потребуется пропуск, либо документы, подтверждающие, что въезд осуществляется в связи с исполнением должностных обязанностей.

Пропуск – на работников и транспорт – выписывает по установленной форме руководство организаций и предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории Удомельского городского округа.

Также в город пропустят тех, кому необходимо ухаживать за живущими в Удомле детьми, недееспособными или ограниченно дееспособными лицами и другими людьми, нуждающимися в постоянном уходе. Пропустят родственников, везущих своим пожилым (старше 65 лет) родителям продукты и товары первой необходимости. Своё родство и обязанность ухаживать за недееспособными людьми необходимо будет подтвердить документально.

Понятно, что в ходе запретов будут возникать недопонимания и иные сложности, поэтому озаботьтесь оформлением документов заранее.

Будьте здоровы!