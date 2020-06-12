Коронавирус в Твери, последние новости на 12 июня 2020 года: Парад Победы и «Нашествие» отменены из-за роста числа заражённых
На утро 12 июня в Тверской области число заболевших составило: 2397 человек, плюс 83 новых случая за сутки.
775 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение (+ 5 за сутки).
1573 (+78) выздоровели.
49 (0) человека с подтвержденным коронавирусом умерли.
Такие данные приводит региональный оперштаб.
Вечером минувшего дня в своём традиционном вечернем еженедельном телеэфире губернатор Игорь Руденя сделал ряд важных заявлений.
Фестиваль «Нашествие» в этом году не состоится. Рокеры со всей страны, было засобиравшиеся на поле под Конаково, (ведь организаторы фестиваля до последнего уверяли, что мероприятие будет проведено) теперь могут распаковывать чемоданы.
Губернатор отметил, в регионе идёт рост числа заражённых короновирусом - сейчас не до фестивалей. На неопределенный срок сдвинул губернатор и проведение Парада Победы - тоже по причине роста числа заболевших.
Сказал, можно на самолеты в небе будет посмотреть, тверские лётчики полетят на парад в Москву.
Отмена Парада 24 июня вызвала бурное обсуждение в соцсетях. Пользователи положительно отреагировали, ведь все следят за коронавирусными сводками, а там выходом на плато и не пахнет.
А вот голосование по поправкам в Конституцию региональные власти отменять не стали, оно в стране состоится 1 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU
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