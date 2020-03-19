Губернатор в связи с коронавирусом запретил все массовые мероприятия в Тверской области

Постановлением губернатора Тверской области Игоря Рудени от 17.03.2020 № 16-пг на территории нашего региона с 17 марта 2020 года введён режим повышенной готовности для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Постановление «О введении режима повышенной готовности на территории Тверской области» опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, в режим повышенной готовности переводится работа всех органов управления и сил Тверской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Отмена мероприятий

Пункт № 3 постановления запрещает проведение любых спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий на территории Тверской области вплоть окончания действия запрета. То есть о сроках этих ограничений пока сказать ничего нельзя.

Согласно пункту 4 постановления, в регионе временно приостановлено проведение досуговых мероприятий с участием граждан в любых помещениях. Это, в том числе, касается сфер культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности и, по сути, должно означать отмену любых публичных лекций, выставок, экскурсий, поэтических и музыкальных вечеров, мастер-классов и так далее.

Оба этих пункта вступают в силу со дня опубликования документа.

Карантин

Всех жителей региона, вернувшихся из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), постановление, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, обязывает сообщать о своём прибытии по телефону 8-800-333-93-72, а при появлении первых признаков ОРВИ оставаться дома и незамедлительно обращаться за медицинской помощью.

Также гражданам предписано соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому. Напомним, ранее Роспотребнадзор объявлял, что все граждане, вернувшиеся из поездок в страны, где фиксировался коронавирус, должны соблюдать карантин у себя дома на протяжении 14 дней.

Рекомендации работодателям

Всем юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям рекомендовано:

- проводить на рабочих местах дезинфекционные процедуры и использовать в помещениях оборудования по обеззараживанию воздуха;

- ограничить зарубежные командировки;

- обеспечить измерение температуры тела работникам и обязательно отстранять от работы тех, у кого обнаружится повышенная температура;

- оказывать работникам содействие в соблюдении режима самоизоляции на дому;

- не допускать на работу людей, вернувшихся из стран, где фиксировался коронавирус, вплоть до окончания их карантина.

Если на предприятии выявлен случай коронавируса COVID-19

При поступлении запроса от Роспотребнадзора работодатель обязан передать ведомству контактные данные заболевшего работника и обеспечить дезинфекцию помещений, где находился заболевший.

Рекомендации органам власти

Остальные рекомендации постановления касаются сфер деятельности различных региональных министерств, ведомств и органов местной власти.

Так, Министерству промышленности и торговли Тверской области совместно с органами местной власти и Роспотребнадзором предписано организовать выполнение предприятиями сферы общепита и торговли дезинфекционных мероприятий.

Минздраву – организовать необходимые инструктажи медперсонала, контроль за деятельностью медицинских организаций по нераспространению коронавируса, обеспечить закупку бесконтактных термометров, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств, а также организовать все необходимые процедуры по лабораторному выявлению вируса и госпитализации больных в соответствии с законодательством.

Управлению информационной политики аппарата правительства Тверской области во взаимодействии с региональным Минздравом предписано осуществлять систематическое информирование граждан о коронавирусе.

Власти на местах предписано законодательно и организационно обеспечить выполнение всех принятых мер по нераспространению COVID-19.

Постановление губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг. Источник: publication.pravo.gov.ru

Постановление губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг. Источник: publication.pravo.gov.ru

Постановление губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг. Источник: publication.pravo.gov.ru

Постановление губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг. Источник: publication.pravo.gov.ru

Постановление губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг. Источник: publication.pravo.gov.ru