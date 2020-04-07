Нерабочий месяц в Тверской области: Расширены меры режима повышенной готовности в связи с коронавирусом

Постановлением губернатора Тверской области Игоря Рудени от 04.04.2020 № 28-пг в регионе расширены меры режима повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса.

Напомним, режим повышенной готовности был введён на территории всей области губернаторским постановлением от 17 марта. Документ, в частности, запрещал проведение любых спортивных, зрелищных, публичных, развлекательных, досуговых и иных мероприятий с участием людей на территории Тверской области.

28 марта 2020 года перечень ограничительных мер новым постановлением губернатора был расширен. В частности, приостанавливалась деятельность организаций общепита и магазинов, кроме тех, что продают продукты и предметы первой необходимости, а также зоомагазинов.

Постановление от 04.04.2020 № 28-пг продлевает действие запретов, установленных предыдущими документами, и вводит ряд новых.

Массовые мероприятия

В Тверской области по-прежнему запрещено (вплоть до отмены данных мер) проведение любых мероприятий с участием людей: культурных, развлекательных, досуговых, спортивных и всех прочих. Запрещены дискотеки и киносеансы, остановлена работа развлекательных центров и площадок, в том числе детских.

Парки и детские площадки

Жителям региона временно запрещается посещать парки культуры и отдыха, спортивные и игровые площадки, аттракционы. Этот запрет также продлится на неопределённый срок: до снятия ограничений.

Магазины, кафе, салоны

До 30 апреля 2020 года продлён запрет на работу организаций общепита и розничных магазинов, а также салонов красоты, косметических кабинетов, СПА- и массажных салонов, соляриев, саун и других объектов, оказывающих подобные услуги и предусматривающих личное присутствие граждан. До 12 апреля приостановлена работа ярмарок, парикмахерских и бань.

Исключения:

- торгующие дистанционно организации общепита и магазины;

- аптеки;

- продуктовые магазины и магазины, где продаются товары первой необходимости, зоомагазины;

- магазины строительных и отделочных материалов и инструментов, садово-огородных предметов и инвентаря, санитарно-технических изделий,

- официальные автодилеры, магазины запчастей к сельскохозяйственной и иной специализированной технике;

-салоны связи.

Работа торговых объектов, попавших в список исключений, должна осуществляться при условии соблюдения ряда правил. Это измерение температуры работников (до начала смены и в течение рабочего дня), ежедневная дезинфекция помещений с использованием средств, эффективных против COVID-19, использование работниками средств индивидуальной защиты. Кроме того, в торговых помещениях должна быть разметка для соблюдения социальной дистанции не менее 1,5 метров, а на входах должны быть установлены дезинфицирующие средства для посетителей.

Организациям, попавшим в список исключений, также надлежит перевести максимально возможное количество сотрудников в режим дистанционной работы.

Платная медицина и стоматология

На неограниченный срок (до отмены ограничения) продлён запрет на оказание медицинской и стоматологической помощи частными клиниками. Исключением являются случаи, требующие медицинского вмешательства в экстренной форме.

Образование

Вплоть до отмены данной меры введён запрет на посещение обучающимися профессиональных образовательных организаций. Исключением являются студенты выпускного курса профессиональных колледжей медицинского профиля, проходящие практику в медучреждениях.

До 30 апреля на дистанционное обучение переведены все образовательные организации, занимающиеся общим и дополнительным образованием, а также спортивной подготовкой.

При этом по решению родителей в образовательных организациях должны быть организованы дежурные группы для детей с 1-го по 4-й классы. Группу одновременно могут посещать не более 12 детей.

МФЦ

По 12 апреля 2020 года в филиалах МФЦ Тверской области по-прежнему не принимают документы лично от граждан. Выдача документов производится в электронном виде, а также по ранее поданным заявлениям по предварительной записи.

Курение кальяна

Остаётся в силе (вплоть до отмены данной меры) запрет на курение кальяна в любых общественных местах и помещениях при оказании организациями любой формы собственности услуг общепита (и иных услуг).

Гостиницы, санатории, дома отдыха

До 12 апреля 2020 года по-прежнему приостановлено бронирование мест, приём и размещение людей в пансионатах, домах отдыха и гостиницах. Исключение действует лишь для лиц, находящихся в служебных командировках.

До 1 июня 2020 года приостановлено бронирование мест, приём и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха и гостиницах, расположенных в курортах местного значения, в санаториях, санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия. До этого же времени приостановлена деятельность объектов массового отдыха, расположенных в курортах местного значения.

Общественный транспорт

Согласно тексту Постановления губернатора Тверской области от 04.04.2020 № 28-пг, водители общественного транспорта, в том числе такси, обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские маски, респираторы).

ВАЖНО!

Власти призывают всех, кто обладает информацией о нарушении предприятиями и организациями города требований по профилактике коронавирусной инфекции, сообщать об этом по телефону: (4822) 42-07-90 c 09:00 до 18:00 или отправлять сообщение на e-mail: bipr@adm.tver.ru.

Также можно звонить на единую горячую линию России по коронавирусу 8-800-2000-112.

Полный текст постановления губернатора Тверской области от 04.04.2020 № 28-пг:

Постановление губернатора Тверской области от 04.04.2020 № 28-пг. Стр.1. Источник: pravo.gov.ru

Постановление губернатора Тверской области от 04.04.2020 № 28-пг. Стр.2. Источник: pravo.gov.ru

Постановление губернатора Тверской области от 04.04.2020 № 28-пг. Стр.3. Источник: pravo.gov.ru

Постановление губернатора Тверской области от 04.04.2020 № 28-пг. Стр.4. Источник: pravo.gov.ru

Постановление губернатора Тверской области от 04.04.2020 № 28-пг. Стр.5. Источник: pravo.gov.ru

Постановление губернатора Тверской области от 04.04.2020 № 28-пг. Стр.6. Источник: pravo.gov.ru

Постановление губернатора Тверской области от 04.04.2020 № 28-пг. Стр.7. Источник: pravo.gov.ru

Постановление губернатора Тверской области от 04.04.2020 № 28-пг. Стр.8. Источник: pravo.gov.ru

Постановление губернатора Тверской области от 04.04.2020 № 28-пг. Стр.9. Источник: pravo.gov.ru

Постановление губернатора Тверской области от 04.04.2020 № 28-пг. Стр.10. Источник: pravo.gov.ru

Постановление губернатора Тверской области от 04.04.2020 № 28-пг. Стр.11. Источник: pravo.gov.ru

Постановление губернатора Тверской области от 04.04.2020 № 28-пг. Стр.12. Источник: pravo.gov.ru