Предприятия с торговыми площадями более 400 квадратных метров в Тверской области не смогут возобновить работу 25 апреля 2020

С 25 апреля в регионе возобновляют работу предприятия сферы бытовых услуг – химчистки и прачечные, парикмахерские, нотариальные конторы, несколько подразделений МФЦ. Начинают работать нотариусы, прачечные и химчистки, ветеринарные клиники, лизинговые компании.

Ключевые условия возобновления работы – соблюдение санитарных норм, отдельный вход или отдельное здание, экипированный персонал и торговая площадь не более 400 квадратных метров. Такой метраж прописан в официальном релизе областного правительства от 25 апреля.

Однако, несколькими днями ранее официально был заявлен гораздо больший метраж - 800 квадратных метров. С чем связано уменьшение метража - официально не поясняется.

Напомним, с 17 марта в Тверской области действует режим повышенной готовности. Диагноз коронавирус на 25 апреля официально подтверждён у 441 больного.