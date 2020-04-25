2020-04-25T17:13:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Предприятия с торговыми площадями более 400 квадратных метров в Тверской области не смогут возобновить работу 25 апреля 2020

Такое решение принято в областном правительстве
Алина ПЕТРОВА
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Площадь торговых площадей предприятий уменьшена в два раза.Площадь торговых площадей предприятий уменьшена в два раза.
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С 25 апреля в регионе возобновляют работу предприятия сферы бытовых услуг – химчистки и прачечные, парикмахерские, нотариальные конторы, несколько подразделений МФЦ. Начинают работать нотариусы, прачечные и химчистки, ветеринарные клиники, лизинговые компании.

Ключевые условия возобновления работы – соблюдение санитарных норм, отдельный вход или отдельное здание, экипированный персонал и торговая площадь не более 400 квадратных метров. Такой метраж прописан в официальном релизе областного правительства от 25 апреля.

Однако, несколькими днями ранее официально был заявлен гораздо больший метраж - 800 квадратных метров. С чем связано уменьшение метража - официально не поясняется.

Напомним, с 17 марта в Тверской области действует режим повышенной готовности. Диагноз коронавирус на 25 апреля официально подтверждён у 441 больного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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