Жителей города Кимры Тверской области обязали носить маски в общественных местах

28 Май 2020 2020-05-28T14:37:38+03:00

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Обязательный масочный режим для всех граждан на территории города Кимры Тверской области начал действовать с 28 мая. Соответствующее постановление появилось на сайте местной администрации.

Ограничительные меры власти города ввели в связи с ростом числа заболевших внебольничной пневмонией, вызванной коронавирусом.

В документе прописано, что обязательно носить маски граждане должны на предприятиях, чья деятельность не приостановлена, при нахождении в общественном транспорте, включая такси, объектах розничной торговли, оказания услуг, медорганизациях и иных объектах с массовым пребыванием людей.

Контролировать соблюдение режима будут специалисты Роспотребнадзора, полицейские и работники администрации в составе рабочей группы.

Отметим, что по данным на утро 28 мая, Кимры остаются на втором месте после Твери по количеству заболевших коронавирусом в Тверской области. Там подтверждено 363 случая инфекции.

В остальных муниципалитетах Верхневолжья ношение масок в общественных местах пока носит рекомендательный характер.

ИСТОЧНИК KP.RU