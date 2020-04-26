Первая смерть от коронавируса в Твери: мужчина страдал хроническими заболеваниями и гипертонией
26 апреля в Тверской области зафиксирована первая смерть от коронавируса. Пациент с коронавирусом скончался в областной клинической больнице в Твери.
Это мужчина 1952 года рождения, у которого в анамнезе были хронические заболевания, в частности, гипертоническая болезнь. «Он проходил лечение, врачи предприняли все необходимые меры, чтобы спасти жизнь больного»,- говорится в официальном релизе правительства Тверской области.
Количество инфицированных коронавирусом в Тверской области увеличилось до 464 человек. Ещё 23 пациента с подтверждённым диагнозом коронавирус за минувшие сутки. 24 человека выздоровели.
ИСТОЧНИК KP.RU
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