2020-04-26T18:30:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Первая смерть от коронавируса в Твери: мужчина страдал хроническими заболеваниями и гипертонией

Обстоятельства первой смерти от коронавируса комментируют власти региона
Алина ПЕТРОВА
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Первый пациент с коронавирусом скончался в Тверской области.Первый пациент с коронавирусом скончался в Тверской области.Фото: Алина ПЕТРОВА
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26 апреля в Тверской области зафиксирована первая смерть от коронавируса. Пациент с коронавирусом скончался в областной клинической больнице в Твери.

Это мужчина 1952 года рождения, у которого в анамнезе были хронические заболевания, в частности, гипертоническая болезнь. «Он проходил лечение, врачи предприняли все необходимые меры, чтобы спасти жизнь больного»,- говорится в официальном релизе правительства Тверской области.

Количество инфицированных коронавирусом в Тверской области увеличилось до 464 человек. Ещё 23 пациента с подтверждённым диагнозом коронавирус за минувшие сутки. 24 человека выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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