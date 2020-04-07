Предприятия, которым разрешили открыться в период самоизоляции в Тверской области: как будут работать, требования

В Твери и области расширен список предприятий, которые могут работать в условиях режима самоизоляции для предупреждения распространения коронавируса.

В перечень, утверждённый на заседании регионального правительства 7 апреля, включено более 200 предприятий в 12 отраслях, на которых трудятся более 65 тысяч человек.

На заседании правительства были озвучены и виды деятельности, по которым в регионе можно работать до 30 апреля.

Работать смогут предприятия следующих отраслей: машиностроения и металлообработки, лёгкой, лесной и деревообрабатывающей, мебельной, медицинской, пищевой, полиграфической, стекольной, химической промышленности, производства стройматериалов, логистики, сельского хозяйства, туризма.

Среди крупнейших производств, вошедших в список – ОАО «Тверской вагоностроительный завод», ЗАО «Тверской экскаватор», ООО «Хитачи Констракшн Машинери Евразия Мануфэкчерин», ПАО «Электромеханика», ООО «Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод»,ООО «Паулиг Рус», ООО «Коралл».

При этом все работающие предприятия должны соблюдать требования Роспотребнадзора по профилактике распространения коронавирусной инфекции.

Среди основных требований:

1. Работники должны иметь возможность обрабатывать руки рук кожными антисептиками, в том числе при помощи дозаторов/дезинфицирующих салфеток. Руководство предприятия должно организовать контроль за соблюдением процедуры.

2. Обеспечить ежедневное измерение температуры тела работников бесконтактным способом. Если температура 37 градусов и выше и (или) есть симптомы респираторного заболевания, необходимо предложить немедленно обратиться за медпомощью.

3. Проконтролировать, обратился ли сотрудник за медицинской помощью.

4. Осуществлять регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений.

5. Уборку помещений производить с применением дезинфицирующих средств с обязательной обработкой каждые 2 часа дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники), мест общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетов, комнат и оборудования для занятия спортом) во всех помещениях.

6.Применять в рабочих помещениях бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха (если есть такая возможность).

7.Обеспечить обязательную самоизоляцию работниками старше 60 лет или страдающих хроническими заболеваниями, предоставляя возможность работать дистанционно.

Напомним, на 7 апреля в регионе подтверждены 8 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией.

Тверская область - единственная из регионов России пока не ввела жесткие карантинные меры.

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