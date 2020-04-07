2020-04-07T18:56:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Предприятия, которым разрешили открыться в период самоизоляции в Тверской области: как будут работать, требования

Рассказываем, какие требования должны соблюдать предприятия, получившие разрешение работать в период самоизоляции из-за коронавируса
Алина ПЕТРОВА
Поделиться:
Предприятия, которым разрешили открыться при самоизоляции: новые требованияПредприятия, которым разрешили открыться при самоизоляции: новые требованияФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Твери и области расширен список предприятий, которые могут работать в условиях режима самоизоляции для предупреждения распространения коронавируса.

В перечень, утверждённый на заседании регионального правительства 7 апреля, включено более 200 предприятий в 12 отраслях, на которых трудятся более 65 тысяч человек.

На заседании правительства были озвучены и виды деятельности, по которым в регионе можно работать до 30 апреля.

Работать смогут предприятия следующих отраслей: машиностроения и металлообработки, лёгкой, лесной и деревообрабатывающей, мебельной, медицинской, пищевой, полиграфической, стекольной, химической промышленности, производства стройматериалов, логистики, сельского хозяйства, туризма.

Среди крупнейших производств, вошедших в список – ОАО «Тверской вагоностроительный завод», ЗАО «Тверской экскаватор», ООО «Хитачи Констракшн Машинери Евразия Мануфэкчерин», ПАО «Электромеханика», ООО «Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод»,ООО «Паулиг Рус», ООО «Коралл».

При этом все работающие предприятия должны соблюдать требования Роспотребнадзора по профилактике распространения коронавирусной инфекции.

Среди основных требований:

1. Работники должны иметь возможность обрабатывать руки рук кожными антисептиками, в том числе при помощи дозаторов/дезинфицирующих салфеток. Руководство предприятия должно организовать контроль за соблюдением процедуры.

2. Обеспечить ежедневное измерение температуры тела работников бесконтактным способом. Если температура 37 градусов и выше и (или) есть симптомы респираторного заболевания, необходимо предложить немедленно обратиться за медпомощью.

3. Проконтролировать, обратился ли сотрудник за медицинской помощью.

4. Осуществлять регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений.

5. Уборку помещений производить с применением дезинфицирующих средств с обязательной обработкой каждые 2 часа дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники), мест общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетов, комнат и оборудования для занятия спортом) во всех помещениях.

6.Применять в рабочих помещениях бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха (если есть такая возможность).

7.Обеспечить обязательную самоизоляцию работниками старше 60 лет или страдающих хроническими заболеваниями, предоставляя возможность работать дистанционно.

Напомним, на 7 апреля в регионе подтверждены 8 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией.

Тверская область - единственная из регионов России пока не ввела жесткие карантинные меры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полный список предприятий в Тверской области, которым разрешили работать в период самоизоляции с 7 по 30 апреля.

В списках все организации Тверской области, получившие разрешение работать в период самоизоляции из-за коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В Тверской области обстановка находится под полным контролем: губернатор Игорь Руденя о ситуации с распространением коронавируса в регионе
На заседании областного правительства 7 апреля утвердили список системообразующих предприятий региона, которые продолжат функционировать и не уйдут на временный отдых
Как сшить защитную маску для лица своими руками
Во время вынужденной самоизоляции самое время начать заниматься полезным рукоделием. Например, можно попробовать сшить защитную маску для лица своими руками. Мы подскажем, как это сделать в подробной пошаговой инструкции
Новости 24
В Тверской области в суд передано дело о хищении природного газа почти на пять миллиардов рублей
Жителя Тверской области будут судить за хищение дизельного топлива с нефтебазы
Коронавирус в Тверской области: бизнесменам в зоне риска понизят налоги
Минстрой РФ: Тверская область на одиннадцатом месте в рейтинге комфорта городской среды
На памятник Михаилу Кругу в Твери надели респиратор
Тверская "Герценка" опубликовала копию выпуска "Комсомольской правды" за 9 мая 1945 года
Яркое солнце стало причиной ДТП на набережной Афанасия Никитина в Твери
В Тверской области проверили оснащенность мобильных лесоторфяных групп к тушению ландшафтных пожаров
Мужчина и женщина дерзко ограбили пенсионера в Тверской области
Житель деревни а Тверской области задержан за хранение наркотиков
Православные Тверской области отмечают праздник Благовещения Пресвятой Богородицы
В Тверской области женщина попала под "Сапсан"
Куриные тушки с листериями нашли в Тверской области
Предприниматель пытался подкупить полицейского в Тверской области
Почти тысячу человек госпитализировали в Твери и Калининском районе за неделю
Как замедлить счетчики расхода газа и воды, рассказывали запрещенные в Тверской области сайты
Районную администрацию в Тверской области обязали выделить рабочие места для инвалидов
Следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины при пожаре в Тверской области
В раздевалке фитнес-центра в Твери у женщины украли сапоги
Бывший муж пытался сжечь машину супруги в Тверской области
В Твери молодой мужчина грел машину в переулке и получил отверткой в ухо