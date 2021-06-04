Инвестиции, заводы, трамваи и "Большое Золотое кольцо": Итоги участия Тверской области в ПМЭФ-2021

На ПМЭФ-2021 губернатор заключил соглашений об инвестпроектах на многие десятки млрд рублей. Фото: ПТО

Петербургский международный экономический форум будет работать еще завтра - в выходной. Однако, для тверского региона плоды участия в ПМЭФ-2021 понятны уже сегодня. За два дня - 3,4 июня - губернатор Игорь Руденя подписал все ожидаемые и важные соглашения, поучаствовал в запланированных деловых переговорах, сессиях и, наконец, поучаствовал в пленарном заседании - послушал Президента РФ Владимира Путина.

Глава нашего региона еще вчера объявил о том, что нынешний экономический форум в Санкт-Петербурге стал очень плодовитым для тверского региона. Игорь Руденя тогда сообщил представителям СМИ, что за день было заключено соглашений о реализации инвестпроектов на 60 млрд рублей.

Сегодня эта цифра заметно увеличилась - на 41 млрд.

- Очень результативный форум для тверского региона. Мы подписали соглашений на 91 млрд рублей. У нас появились новые партнеры, также мы подтвердили сотрудничество с действующими, запустили новые проекты и заключили соглашения с иностранными компаниями, - прокомментировал итоги форума 4 июня журналистам Игорь Руденя.

Итак, вчера, 3 июня, были подписаны следующие соглашения:

- с ООО «Герс Технолоджи» по созданию в «Боровлёво-3» производства оборудования для бурения нефтяных и газовых скважин.

- с компанией «Фодеско-МАК» по строительству ещё одного завода по производству комплектующих для пресс-форм и штампов,

- с ГК «Сегежа» по созданию производства экологически чистой бумажной упаковки,

- с «НТК» по созданию холдинга с деревоперерабатывающим предприятием в Андреаполе,

- с Ростатомом по комплексному развитию Удомельского городского округа.

- компанией «Шелл» о дальнейшем развитии проектов,

Сегодня, 4 июня, были подписаны соглашения:

- с АО «Трансмашхолдинг» о сотрудничестве по вопросам развития общественного транспорта, в том числе о перезапуске трамвайного движения в Твери,

- с ООО «Холдинг Транспортные Компоненты» об участии компании в тверском кластере транспортного машиностроения,

- с Автодором по вопросам развития инфраструктуры трассы М-11 «Нева» в Тверской области,

- с ПАО «Транснефть» о совместных проектах в социальной сфере региона.

Ещё одной важной частью деловой программы форума стало соглашение, касающееся туризма. Тверская область включена в масштабный туристический проект «Большое Золотое кольцо» России.