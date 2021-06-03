Игорь Руденя на ПМЭФ-2021 подписал соглашение с руководителем финского завода в Твери

ПМЭФ будет проходит в Северной столице со 2 по 5 июня, тверскую делегацию возглавляет губернатор. Фото: ПТО

3 июня на Петербургском международном экономическом форуме-2021 губернатор Игорь Руденя провел встречу с гендиректором компании «Фодеско-МАК» Денис Панченко. В итоге они подписали соглашение о намерениях по реализации инвестпроекта в Твери.

Напомним, что в областной столице уже свыше 20 лет расположен завод финской компании "Fodesco". Там производится комплектующие, востребованные в авиастроении, автомобилестроении, медицине.

В рамках подписанного соглашения предполагается строительство еще одного завода компании ( начало - в 2022-м) на территории инновационно-промышленного парка «Боровлево-3».

- Размещение мощностей на площадке Боровлево-3, думаю, даст серьезный толчок для развития. Так, будут обеспечены все коммуникации. Такого выгодного предложения у нас не было за все время работы в тверском регионе, - прокомментировал СМИ Денис Панченко после встречи с губернатором.

На подписании присутствовал также Чрезвычайный и Полномочный Посол Финляндии в России Антти Хелантеря.

- В период ограничений из-за пандемии коронавируса мы оставили максимально открытой нашу экономику. Наши производства работали с соблюдением санитарных требований. Это позволило обеспечить работу малого бизнеса. Также продолжаем взаимодействие с инвесторами, - отметил Игорь Руденя во время разговора с Антти Хелантеря и Денисом Панченко.

СПРАВКА КП

Для резидентов парка «Боровлево-3» предусмотрен целый ряд мер господдержки, в том числе льготный налоговый режим, освобождение от налога на землю, от налога на имущество, снижение налога на прибыль и другие.