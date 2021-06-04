В развитие инфраструктуры участка М-11 в Тверской области вложат 39 млрд рублей

Утро 4 июня ознаменовалось новым соглашением для тверского региона. Документ подписали Игорь Руденя и Вячеслав Петушенко. Фото: ПТО

Утром 4 июня на Петербургском международном экономическом форуме-2021 губернатор Игорь Руденя и председатель правления компании «Российские автомобильные дороги» Вячеслав Петушенко подписали соглашение о сотрудничестве. Оно касается участка скоростной платной трассы М-11 «Нева» на территории Верхневолжья.

Как сообщила пресс-служба областного правительства, соглашением предусматривается установка на автодороге многофункциональных зон дорожного сервиса, туристско-информационных объектов, точек торговли и общепита, телекоммуникаций.

Кроме того, в соглашение прописано взаимодействие с региона с Автодором по вопросам строительству развязки на 314-м километре М-11 под Вышним Волочком. Это даст возможность завершить формирование западной хорды в Тверской области.

Размер инвестиций в воплощение задуманного составит свыше 39 млрд рублей.

Как подчеркнул Игорь Руденя, правительство региона обеспечит компании «Автодор» всё необходимое содействие.