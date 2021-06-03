В Тверской области планируют создать деревоперерабатывающий холдинг

В Тверской области будут укреплять деревоперерабатывающую отрасль. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

3 июня на Петербургском международном экономическом форуме заключили соглашение о сотрудничестве по глубокой переработке древесины Тверская область и ООО «Новая транспортная компания». Документ подписали губернатор Тверской области Игорь Руденя и председатель Совета директоров «Новой Транспортной Компании», вице-президент по развитию «РусТрансКом» Руслан Пряников.

В рамках проекта будут создавать единый холдинг по переработке хвойной и лиственной древесины полного цикла. К примеру, в Андреапольском районе построят деревоперерабатывающий завод.

Там планируют выпускать топливые брикеты, древесный уголь и фасованные дрова, шпон (тонкие листы древесины. – Ред.), фанеру, пиломатериалы и др.

В течение шести лет в инвестиционный проект предполагают вложить около двух миллиардов рублей. Создадут почти 400 рабочих мест.

По мнению губернатора Тверской области Игоря Рудени, для Андреапольского муниципального округа создание холдинга открывает новые возможности в развитии экономики, создании условий для работы местного населения.