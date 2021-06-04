Правительство Тверской области заключило еще одно соглашение на ПМЭФ-2021

Регион продолжает участвовать в ПМЭФ-2021. Фото: ПТО

Наш регион продолжает собирать плоды от участия в Петербургском международном экономическом форуме. Сегодня, 4 июня, там заключено соглашение с ООО «Холдинг Транспортные Компоненты».

Речь идёт об участии компании в создаваемом в тверском регионе кластере транспортного машиностроения.

По словам губернатора Игоря Рудени, этот кластер позволит локализовать в Тверской области отраслевые производства, от выпуска комплектующих до вагонов скоростных поездов нового поколения.

Частью инновационного кластера транспортного машиностроения тверского региона станет и промтехнопарк КСК.

Данный проект реализуется с 2018 года. В конце 2020 года здесь открыта первая очередь производства, где трудятся более тысячи человек.

Предприятия Промтехнопарка КСК специализируются на производстве комплектующих в том числе для пассажирских вагонов. Основным потребителями продукции резидентов Промтехнопарка КСК являются предприятия АО «Трансмашхолдинг», в частности, Тверской вагонзавод.

В реализацию проекта уже инвестировано более 3,5 млрд рублей. Общий планируемый объем вложений – более 5 млрд рублей. В итоге будет создано еще до 3000 рабочих мест.