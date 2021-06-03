Правительство Тверской области и «Росатом» заключили соглашение по развитию Удомельского округа

Игорь Руденя и Алексей Лихачев. Фото: ПТО

3 июня губернатор Игорь Руденя и гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев своими подписями утвердили соглашение между регионом и государственным холдингом. Оно направлено на комплексное социально-экономическое и инфраструктурное развитие Удомельского городского округа. Документ подписан на Петербургском международном экономическом форуме.

- В ближайшие годы мы намерены вывести Удомельский городской округ на качественно новый уровень развития за счёт реализации ряда проектов. Муниципальному образованию планируется присвоить статус территории опережающего социально-экономического развития. Кроме того, планируем привлекать компетенции и предприятия Росатома для развития производственных площадок в Удомельском городском округе, - подчеркнул Игорь Руденя.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, В Удомельском городском округе при совместной финансовой поддержке региона и АО «Концерн Росэнергоатом» реализуются проекты по благоустройству территории, реконструкции системы теплоснабжения, началась реализация проекта IT-КУБ. В следующем году планируется начать ремонт улично-дорожной сети.

Помимо этого, 26 мая на встрече с Игорем Руденей зампред Правительства России Александр Новак поддержал предложение о газификации Удомельского городского округа до 2025 года.