Тверская область вошла в туристический проект «Большое Золотое кольцо»

Тверь войдёт в турмаршрут «Большое Золотое кольцо»
Фото: Алексей АНДРЕЕВ
3 июня на международном экономическом форуме в Северной столице было подписано соглашение о перезагрузке и включению новых регионов в турпроект «Большое Золотое кольцо». Подписи под документом также поставили глава Ростуризма Зарина Догузова и губернаторы областей-участников проекта.
«Перезагрузки» знаменитого маршрута - это совместная инициатива Федерального агентства по туризму и правительства Тверской области.
- В масштабный межрегиональный проект «Большое Золотое кольцо» включены новые участники – четыре региона Центрального федерального округа, в том числе наша Тверская область. Это открывает новые возможности для знакомства жителей России и других стран с уникальным историческим наследием нашей страны, с культурой и традициями нашего народа, - отметил губернатор Игорь Руденя.
Сейчас в Золотое кольцо входят восемь городов из пяти регионов России – Московской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской областей. В Большое Золотое кольцо вместе Тверской включают Калужскую, Рязанскую и Тульскую области.
В рамках проекта уже предлагаются новые маршруты. К примеру, «Верхняя Волга» – Тверь, Кашин, Калязин, Рыбинск и Ярославль.
Подписано соглашение о перезагрузке турпроекта «Большое Золотое кольцо». Фото: ПТО