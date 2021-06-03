Тверская область вошла в туристический проект «Большое Золотое кольцо»

Тверь войдёт в турмаршрут «Большое Золотое кольцо» Фото: Алексей АНДРЕЕВ

3 июня на международном экономическом форуме в Северной столице было подписано соглашение о перезагрузке и включению новых регионов в турпроект «Большое Золотое кольцо». Подписи под документом также поставили глава Ростуризма Зарина Догузова и губернаторы областей-участников проекта.

«Перезагрузки» знаменитого маршрута - это совместная инициатива Федерального агентства по туризму и правительства Тверской области.

- В масштабный межрегиональный проект «Большое Золотое кольцо» включены новые участники – четыре региона Центрального федерального округа, в том числе наша Тверская область. Это открывает новые возможности для знакомства жителей России и других стран с уникальным историческим наследием нашей страны, с культурой и традициями нашего народа, - отметил губернатор Игорь Руденя.

Сейчас в Золотое кольцо входят восемь городов из пяти регионов России – Московской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской областей. В Большое Золотое кольцо вместе Тверской включают Калужскую, Рязанскую и Тульскую области.

В рамках проекта уже предлагаются новые маршруты. К примеру, «Верхняя Волга» – Тверь, Кашин, Калязин, Рыбинск и Ярославль.