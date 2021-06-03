Под Тверью создадут производство экологически чистой бумажной упаковки

Игорь Руденя и Михаил Шамолин поставили подписи под документом. Фото: ПТО

Между правительством Тверской области и ПАО Группа Компаний «Сегежа» заключено соглашение о реализации инвестпроекта. Речь идёт о строительстве завода по производству экологически чистой бумажной упаковки в инновационно-промышленном парке «Боровлево-3» под Тверью.

Соглашение 3 июня на Петербургском международном экономическом форуме подписали губернатор Игорь Руденя и президент, председатель Правления ПАО «Сегежа Групп» Михаил Шамолин.

Правительство региона готово обеспечить комплексную поддежку инвестору при реализации проекта.

Объем инвестиций компании в создание завода составит около 3 млрд рублей. Проектируемая мощность завода - 300 млн упаковок в год. Планируется создать свыше 100 рабочих мест.

- В соответствии с поручением Президента РФ правительство Тверской области ведёт работу по развитию глубокой переработки древесины в нашем регионе. Реализация этого проекта будет способствовать решению задач, поставленных главой государства, - прокомментировал губернатор.

Ввод завода в эксплуатацию планируется в середине 2023 года.