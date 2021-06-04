Транснефть планирует вложить 12 млрд рублей в реализацию своих программ в Тверской области

Николай Токарев и Игорь Руденя. Фото: ПТО

4 июня на площадке ПМЭФ-2021 губернатор Игорь Руденя и председатель правления ПАО «Транснефть» Николай Токарев подписали соглашение о сотрудничестве региона и компании в реализации соцпроектов в Верхневолжье.

- Компания на протяжении многих лет работает в Тверской области. Сегодня в рамках соглашения мы систематизировали весь объем социальных программ Транснефти. Это социальные проекты, поддержка школ, поставка школьных автобусов, работа с детьми по образовательным программам, наполнение библиотек, экологические программы, - отметил Игорь Руденя.

- В ближайшие четыре года планируем вложить 12 млрд рублей инвестиций в реализацию наших программ в Верхневолжье, - заявил председатель правления ПАО «Транснефть».

Как сообщила пресс-служба областного правительства, соглашение предусматривает участие компании в строительстве в регионе новых инфраструктурных объектов, в стимулировании инновационной и научно-технической деятельности, взаимодействии по обеспечению безопасности при эксплуатации трубопроводов.

СПРАВКА КП

ПАО «Транснефть» - оператор магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов.

Компания транспортирует 83% добываемой в России нефти и 30% произведенных в России нефтепродуктов.