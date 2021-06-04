Игорь Руденя подписал на ПМЭФ-2021 соглашение о возвращении в Тверь трамваев

Игорь Руденя и Андрей Бокарев во время подписания соглашения в зоне тверского стенда на площадке ПМЭФ-2021. Фото: ПТО

4 июня губернатор Игорь Руденя и президент АО «Трансмашхолдинг» Андрей Бокарев подписали соглашение о взаимодействии по вопросам развития и модернизации транспорта общего пользования в Тверской области. Что интересно, в этом соглашении, согласно информации от региональной пресс-службы, есть пункт о трамваях.

- В Тверской агломерации с 2020 года успешно работает современная модель пассажирских перевозок. Также мы планируем уже в этом году начать реализацию проекта по модернизации трамвайного движения в городе Твери, - сказал Игорь Руденя.

Губернатор отметил, что у компании «Трансмашхолдинг» есть и успешный опыт участия в подобных проектах, и заводы (в том числе в Тверской области), где делают трамваи последнего поколения.

Напомним, что в Твери трамвайное движение отсутствует с осени 2018 года.

При этом в тверской агломерации с 2020 года внедрена новая модель пассажирских перевозок - курсируют 471 синих автобус "Транспорта Верхневолжья".

С 3 июля аналогичные автобусы будут обеспечивать пассажирские перевозки ещё в четырех агломерациях региона – это территории Кимрского, Ржевского, Старицкого и Зубцовского районов.

Кроме того, в рамках соглашения с АО «Трансмашхолдинг» отмечено еще одно направление взаимодействия – это создание условий для привлечения инвестиций в транспортную сферу Тверской области.

СПРАВКА КП

В столице Верхневолжья расположено одно из крупнейших предприятий ТМХ – Тверской вагоностроительный завод, который специализируется на выпуске пассажирских вагонов локомотивной тяги и электропоездов.