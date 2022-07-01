Так умирал Круг: Врач из Твери рассказал о последних часах жизни знаменитого шансонье

В этом году Кругу могло бы исполниться шестьдесят. Убили его в сорок - в самом расцвете сил. Фото: Иван ПУЧКОВ

1 июля исполняется 20 лет с момента трагической гибели знаменитого тверского барда, всенародно любимого шансонье Михаила Круга. Два десятка лет прошло, но - удивительно - «милый наш город печали и слёз» помнит певца до сих пор. Продолжают помнить и любить Круга и далеко за пределами Твери.

В этом году Кругу могло бы исполниться шестьдесят. Убили его в сорок - в самом расцвете сил, как физических, так и творческих…

Песни Круга и его самого помнят - в Твери и далеко за её пределами. Фото: из архива Ольги Медведевой.

РАССТРЕЛЯЛИ В СОБСТВЕННОМ ДОМЕ

30 июня 2002 года Тверь праздновала День города. Михаил Круг выступал на празднике. После концерта поехал домой. Всё было прекрасно. Певец молод (ему недавно исполнилось сорок лет), здоров, популярен. У него молодая жена и дети.

Положившая всему конец трагедия произошла около полуночи. В дом певца пробрались двое киллеров из банды «Тверские волки». Как выяснилось потом, планировали просто припугнуть. Чтобы не кочевряжился и платил процент от гонораров местному криминальному авторитету. Да вот перестарались…

В этой комнате прятались убийцы Круга перед тем как напасть на его и его семью. Фото: Ирина ТАРАСОВА

Бандиты напали на тёщу шансонье, когда она расстилала себе постель на третьем этаже дома. На шум прибежала Ирина - жена Круга. Увидев, что двое мужчин бьют её мать, закричала.

Михаил Круг в тот момент был в спальне. Рванул наверх, на помощь родным. Перехватил Ирину на лестнице. Прикрыв жену собой, попытался увести её вниз. Сверху сзади прозвучали выстрелы. Две пули достигли цели. След от третьей до сих пор виден на кафельном полу.

След от третьей пули. Фото: Ирина ТАРАСОВА

Бандиты скрылись. Раненый Михаил сумел добежать до соседа. Тот и отвёз его в больницу.

МИХАИЛ ВЫШЕЛ ИЗ МАШИНЫ САМ

О том, как врачи пытались спасти жизнь Кругу, «КП»-Тверь» рассказал хирург Алексей Садов. Тогда, в 2002-м, Алексей Юрьевич был главным врачом шестой городской больницы, куда сосед привёз истекающего кровью певца.

- Когда Михаила к нам привезли, он вышел из машины сам. Крепкий был человек. Но, поскольку у него было два огнестрельных ранения, его тут же отправили в операционную, - вспоминает Алексей Садов. - На операционном столе стало понятно: пуля пробила ему лёгкое насквозь и сломала ребро. Но фатальной стала другая пуля. Она прошла сверху через грудную клетку, диафрагму и повредила сосуды почки. Это огромные сосуды, с палец толщиной. Из-за этого открылось сильнейшее кровотечение.

ФАТАЛЬНАЯ ПУЛЯ

Фактически это ранение всё предрешило. Идя на своих ногах к врачам, певец, наверное, не подозревал, что уже умирает… Не сразу отчаялись и медики.

- Поскольку кровотечение какое-то время «тампонировалось» забрюшинной клетчаткой, Михаил жил… Реаниматолог сообщал мне, что вроде всё идёт нормально. Но при таких ранениях есть серьёзная проблема: пулевое отверстие находится в одном месте, а процесс развивается в другом. Пока хирурги занимались лёгким, успело вытечь большое количество крови. Сверхмассивная кровопотеря привела к остановке сердца, - говорит врач.

- Уже ничего нельзя было сделать?

- В операционной собрались все врачи. Кардиолог притащил кучу аппаратуры. Пытались завести сердце. Старались. Но не получилось.

Было начало пятого утра…

Результаты патологоанатомического исследования показали: с таким ранением вряд ли вообще можно было справиться.

СДЕЛАЛИ ВСЁ ЧТО МОГЛИ

- Спустя уже годы я как-то слышал, как кто-то обмолвился, дескать, врачи могли бы и получше постараться … - говорит врач. - Я не воспринимаю это болезненно. Если бы на самом деле мы чего-то не сделали, это одно. Но мы старались. Сейчас, занимаясь с молодыми врачами, я отдельную лекцию посвящаю торакоабдоминальным ранениям (ранения, при которых нарушается целостность диафрагмы, грудной и брюшной полостей. - Ред.). Привожу в пример и этот случай…

- А не боялись, что бандиты, которые любят его творчество, на вас «наедут»?

- Нет. Таких разговоров не было вообще. Я знаю, что утром вроде приезжали к моргу какие-то «крутые». Но ничего не было, это судебная медицина, тут всё серьёзно.

О ПРОИЗОШЕДШЕМ СРАЗУ УЗНАЛИ ВСЕ

- Когда Михаила только привезли в больницу, мне сразу начали звонить. Не только коллеги - руководство, замгубернатора, главный врач областной больницы, - рассказывает Алексей Садов.

Уже ночью все всё знали: трагическая весть разлетелась молниеносно. Круга тогда ещё не называли всенародно любимым, но знакомы с ним были многие. Знал его до трагедии и Алексей Садов - пересекались в общих компаниях, имели общих друзей.

- Многие из общих знакомых знали его ещё с детства. Для них он был Миша Воробьёв. Когда с ним компания, например, сидела в ресторане, ему частенько говорили: «Миш, спой». А он отвечал: «Ну как же, ребята. Я перерос уже это. Я уже серьёзный артист. У меня стадионы в Иркутске собираются», - улыбается Алексей Садов.

НА МОГИЛЕ ВСЕГДА ЦВЕТЫ

На похороны певца собрался, наверное, весь город, вспоминает Алексей Садов, который там, конечно, тоже был. Приезжали и какие-то люди в чёрном, явно из того мира, про который так много песен сложил Круг. Но вели себя тихо. Приезжал и Владимир Жириновский, доверенным лицом которого на выборах был Круг.

На могиле в Дмитрово-Черкассах, где шансонье похоронен, и по сей день круглогодично лежат свежие цветы. Едва ли не каждый день на могилу кто-то приезжает, говорят на кладбище. Несут цветы и к памятнику Кругу, что на Радищева. Редкие активисты иногда стараются памятник убрать из центра города, но он, как видите, всё ещё там. При том, что это и не памятник вовсе, а парковая скульптура.

Памятнику Кругу на бульваре Радищева в Твери. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Ежегодно в Твери проходят фестивали памяти короля русского шансона. Тверь навещают знаменитости, собирают залы. Песни Круга звучат в популярных сериалах, да и про него самого снят многосерийный фильм. Правда, ни улицы, ни проулка, ни тупика имени Михаила Круга в Твери нет.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В областном центре 30 июня, в преддверии печальной даты, состоялся традиционный фестиваль «Русского жанра» имени Михаила Круга.

- Мы организуем этот фестиваль-конкурс уже 18 лет. - рассказала «КП»-Тверь» сестра шансонье, организатор конкурсов и фестивалей имени Михаила Круга Ольга Медведева. - Фестиваль проходит в ДК «Металлист». На той самой сцене, на которой Михаил принимал участие в конкурсе «Это моя песня» в 1987 году. В этот раз приехало очень много участников, собралось прекрасное жюри.

На фестиваль-конкурс съезжаются исполнители русского шансона со всех уголков страны. Фестиваль традиционно заканчивается гала-концертом. В этом году он состоится осенью, его точная дата пока неизвестна.

Кстати, приз (стеклянное яблоко) Михаил Круг получил в 1987 году на конкурсе авторской песни в Твери за песню «Про Афганистан». Он призом очень гордился. В доме Круга этот приз хранился на видном месте.

Тогда Михаила благословил председатель жюри, известный бард Евгений Клячкин, сказав: «Миша, тебе надо работать!» Кстати, свой второй альбом «Зеленый прокурор» Круг посвятил именно Клячкину.

Удивительное совпадение. Одной из центральных вещей альбома является песня «День как день». Когда она была написана, Круг узнал, что именно так начинается последнее прижизненное стихотворение Клячкина «Последняя цыганочка» (Евгений Клячкин умер от остановки сердца, купаясь в море. - Ред.).

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