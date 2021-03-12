Как в Твери выглядит могила погибшего от бандитской пули Михаила Круга через 18 лет после похорон

К могиле Михаила Круга не иссякает поток поклонников. Фото: Александр ЖМУЛИН

Могила любимого многими тверского певца-поэта, которого до сих пор называют королем русского шансона, находится на видном месте старого кладбища в Дмитрово-Черкассах. Михаил Круг (настоящая фамилия Воробьев) умер ранним утром 1 июля на операционном столе в больнице. Его смертельно ранили бандиты в собственном же доме накануне поздно вечером. Автору «Владимирского централа» было всего 40 лет. Последний свой концерт он дал за два дня до гибели в соседнем с Тверью Кувшинове.

Будущий король блатной песни и городского романса родился в Твери 7 апреля 1962 года. Его назвали в честь деда-фронтовика. Рос Михаил в морозовских казармах. Уже в детстве проникся любовью к авторской песне. Его кумиром, как и у многих советских граждан, был Высоцкий.

Мальчик грезил о гитаре и в 11 лет родители подарили ему инструмент. Тогда его судьба была уже предопределена.

В юности Михаил окончил ПТУ по специальности автослесарь, отдал армейский долг родине, а потом работал обычным водителем. Но активно писал песни, и своего добился. Его признали.

На конкурсе авторской песни, где Круг получил первую свою награду – это был главный приз, его отметил Евгений Клячкин, знаменитый в свое время бард. Тогда Михаилу было 25 лет. Через два года он записал первый неофициальный альбом «Тверские улицы». Там есть песня «Морозовский городок» - о районе, где рос шансонье.

Дальше все шло только в гору. Михаил создал группу «Попутчик» с кентами-музыкантами из ДК «Металлист» и в 1992 году дал свой первый концерт. Дебютной сценой для него стал ресторан «Старый замок».

А в 1994 году он с теми же музыкантами записал и выпустил свой первый официальный диск - «Жиган-лимон». «Кольщик», «Девочка-пай», тот самый «Жиган-лимон». Альбом был насыщен блатной романтикой. Михаил Круг начал обретать славу.

Кстати, его самая известная и знаковая песня «Владимирский централ» была записана только в 1998 году - на четвертом альбоме «Мадам». Есть версия, что эту песню Михаил посвятил Саше Северу, своему авторитетному другу из криминального мира.

Шансонье был дважды женат. Первой супругой-музой певца стала Светлана Тернова. Она сама серьезно увлекалась музыкой и даже играла на соло-гитаре. Их песня продлилась четыре года, затем был занавес - развод. Плодом этой любви стал сын Дмитрий. Он, кстати, работает в правоохранительных органах. Песни именитого отца слушает, но любимую не называет.

В 2000 году Круг женился второй и последний раз, на Ирине. Эта женщина родила ему сына Сашу, а после смерти шансонье продолжает его дело - тоже поет песни. Даже на «Песне года» выступала.

О том, как убили певца, мы писали не раз. В этом оказались замешаны бандиты из ОПГ «Тверские волки». Сейчас обстоятельства дела установлены, а первой о ней рассказала «КП»-Тверь».

Вот первое публичное признание киллера преступной группы Александра Осипова «Волчонка», о том, как он убил того, кто стрелял в Круга, и как всё было на самом деле - читайте здесь.

Мы же проследуем на могилу Михаила Круга.

Могила уставлена цветами. Фото: Александр ЖМУЛИН

Корреспондент «КП»-Тверь» побывал на ней 12 марта, когда зима еще отчаянно сопротивлялась весне. На кладбище в Дмитрово-Черкассах траурно завывал ветер, качая верхушки сосен и елей. Их немало в этом скорбном месте.

Могилу Круга найти очень легко, достаточно идти по самой утоптанной тропинке от входа на кладбище. Надгробие певца расположено сразу за могилой бывшего мэра Твери Александра Белоусова.

Сразу становится понятно, что караван паломников-поклонников к могиле Круга не иссякает. Здесь все уставлено цветами, большей частью искусственными. Но на припорошенных снегом черных надгробных плитах из чёрного камня, красными пятнами выделялись гвоздики, их было не меньше десятка. Рядом также лежали две розы. Также чуть в стороне я заметил практически пустую бутылку водки. Кто-то помянул…

Поразил крест на могиле шансонье. Он весьма похож на кельтский. Под ним знакомая фотография певца - Михаил опирается на гриф гитары и вглядывается в глаза смотрящего…

Здесь Михаил не один - рядом похоронена его мама Зоя Петровна. Она пережила сына на 15 с лишним лет. Умерла после инфаркта 9 января 2018 года. Ей было 80 лет.

Рядом с сыном похоронили и мать в 2018 году. Фото: Александр ЖМУЛИН

Между могилами матери и сына черная гранитная табличка на снегу. На ней надпись. В том числе есть слова: «Артист русского жанра. Погиб от рук бандитов». Про кого и для кого столько пел, от тех и принял смерть. Символично, однако.

Когда я уже уходил из места скорби, встретил пару кладбищенских работников. Они сказали, что могилу Круга посещают, считай, каждый день:

- И не по одному разу, много людей приезжает, много иногородних.

Подтвердил это и настоятель расположенной через дорогу от кладбища церкви протоиерей Михаил Беляев:

- Мишу помнят.