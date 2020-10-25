Кто мог подумать, что в кассовом сериале найдется место для все еще кассового шансонье. Фото: Афиша фильма

Жителей Твери и поклонников творчества Михаила Круга конечно же не оставила равнодушными восьмая серия самого обсуждаемого в этом году сериала «Эпидемия».

Чтобы обойтись без особых спойлеров, скажем, что песня Круга «Фраер» звучит в момент попытки изнасилования Леонида Кубасова (актёр Александр Робак) старухой, пытающейся себя омолодить с помощью косметики и парика блондинки.

Песня шансонье из Твери очень органично вписалась в канву повествования.

Напомним, премьера сериала «Эпидемия» в России состоялась в ноябре 2019 года — режиссёр Павел Костомаров по роману Яны Вагнер. В сентябре 2020 года права на сериал приобрела для показа американская платформа Netflix. В англоязычный прокат фильм вышел под названием «К озеру».

Вот тут-то и наткнулся на сериал Стивен Кинг, который прямо во время просмотра разместил сообщение в своём твиттере:

«К ОЗЕРУ», чертовски хороший русский сериал на Netflix. Четыре вещи, которые надо о нем знать:

1. Там есть эпидемия.

2. Там много снега и мороза (это Россия, олухи!)

3. Все пьют водку.

4. Спойлер, предупреждаю слабаков: ребенок доставляет кучу проблем».

И через какое-то время Кинг написал второй твит:

«Еще три вещи, которые надо знать о сериале «К ОЗЕРУ»:

1. Представьте себе спагетти-вестерн, только со снегом и инфицированными русскими убийцами.

2. Операторская работа очень крута. Кое-что снято вверх ногами. Почему? Не знаю.

3. Ребенок — по-прежнему тот еще геморрой».

Если ещё не смотрели, то 25 октября, смотрите на ТВ-3 все серии «Эпидемии». Начало в 15:00.