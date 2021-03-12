Тверской шансонье Михаил Круг был помощником Жириновского и мог сделать карьеру в ЛДПР: вдова певца нашла раритетное удостоверение

Найдено раритетное удостоверение Михаила Круга. Фото: FB/Ярослав Нилов

Вдова Михаила Круга нашла удостоверение, где прописано, что знаменитый шансонье был помощником депутата Государственной Думы, лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об интересной находке на своей странице в соцсети сообщил заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Удостоверение помощника депутата Государственной Думы РФ Владимира Жириновского было выдано Михаилу Воробьеву (настоящая фамилия Круга) 26 октября 2000 года в Москве. Его номер - №16082.

- Спасибо жене Михаила Круга Ирине и его сыну Александру. Они нашли удостоверение Михаила Круга (Воробьева) - документ был вручен ему 21 год назад, когда певец начал сотрудничать с нашей партией в статусе советника ВВЖ по культуре, - пишет в посте Ярослав Нилов

Кстати, сам Жириновский как то вспоминал, что прославленный музыкант являлся его помощником по делам культуры. По словам политика, Круг был его другом:

- Мы не очень давно были знакомы, но он сам пришел ко мне, и я его сделал помощником депутата. Он приглашал меня на концерты. Замечательный человек и певец. Тембр голоса его, репертуар - все это мне ложилось на душу, - рассказывал Владимир Жириновский.

Также он еще в феврале 2018 года во время приезда в Тверь отмечал, что у знаменитого шансон могла бы сложиться политическая карьера:

- Если бы он вот так трагически не погиб, то был бы депутатом Государственной Думы или сейчас был бы доверенным лицом. И это было бы от чистого сердца, от чистой души, потому что мы испытывали взаимные симпатии.

Напомним, что Жириновский предложил назвать именем Михаила Круга одну из улиц в Твери. Лидер ЛДПР обещал направить письмо в администрацию города.