Шли воровать, но убили: Дело об убийстве Михаила Круга закрыто

17 лет и три месяца. Именно столько времени ушло на то, чтобы поставить точку в расследовании одного из самых резонансных дел - убийстве Михаила Круга.

Последние два месяца было понятно, что дело сдвинулось с мертвой точки. Сначала в дом Круга тайно привезли очевидца той самой трагедии. Только сутки спустя стало известно, что им был Александр Агеев, член банды «Тверские волки», действовавшей в регионе в начале 2000-ых годов.

В первое время после случившегося Александр Агеев полностью отрицал свою вину. Каких-либо прямых доказательств, свидетельствующих о его причастности к преступлению, следователи тогда также не нашли. Хотя, вспомним, в 2008 году жена шансонье Ирина узнала его сначала по фото, а потом и на опознании.

Ирина Круг призналась, что именно Агеева она видела в ночь убийства мужа в их доме. Более того, тогда же на опознании сосед певца узнал в Агееве человека, который накануне крутился у дома Круга.

Александр Агеев во время судебного эксперимента по делу о банде "Волков". Фото: из уголовного дела

Но тогда, в 2008-ом году, доказать это почему-то не удалось... Прошло чуть более 10 лет, и вот, утром 23 сентября 2019 года наконец-то прозвучало окончательное - «дело закрыто».

БЫЛ ПРОВЕРЕН КАЖДЫЙ ЗНАКОМЫЙ ПЕВЦА

- Благодаря комплексу следственных действий, проведенному с соучастниками и свидетелями преступления, Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области удалось установить в мельчайших подробностях всю картину совершенного в Твери 17 лет назад убийства певца Михаила Воробьева, известного широкой публике под сценическим псевдонимом «Михаил Круг», - комментируют в ведомстве.

Чтобы собрать все пазлы, потребовались годы. Уже сейчас следователи сообщают: «За это время был проверен каждый знакомый певца, люди, связанные с организацией гастролей и концертов исполнителя, а также все жители поселка, в котором произошла трагедия. Следствием отрабатывались различные версии, в том числе о наличии у Круга личных конфликтов, корыстном мотиве совершения преступления, а также совершении преступления лицами, ранее судимыми и наркозависимыми».

Михаил Круг был убит у себя в доме. Фото: Иван ПУЧКОВ

На вопрос: «Почему все-таки так долго искали виновных?» в СК подтверждают версию о нехватке улик:

- По горячим следам в 2002 году раскрыть данное преступление, совершенное в условиях неочевидности, не удалось в связи с отсутствием непосредственных свидетелей и недостаточностью полученных улик.

Вторая причина столь долгого расследования тоже очевидная. Когда к нему вернулись: «Допрашиваемые по прошествии длительного времени уже не могли воспроизвести детали случившегося в ночь на 1 июля 2002 года». Проще говоря, забыли те самые подробности.

И ВСЕ-ТАКИ "ТВЕРСКИЕ ВОЛКИ"

О том, что к делу убийства причастна банда «Тверских волков», отметим еще раз, говорили сразу. Из-за недостатка улик эту версию на время забыли, однако в 2019 году была получена дополнительная информация, в связи с чем предварительное следствие по делу было возобновлено. Причем, поставить точку, как отмечают сегодня помогла слаженная работа всех служб: "следователей и криминалистов СК РФ по Тверской области с сотрудниками областных УМВД, МЧС и УФСИН России, спецподразделений Росгвардии».

Напомним, как это происходило.

В целях проверки полученной оперативной информации из исправительных колоний, находящихся в Ямало-Ненецком автономном округе и Хабаровском крае, в Тверской следственный изолятор были этапированы осужденные пожизненно члены банды «Тверские волки» Александр Агеев и Александр Осипов.

Александр Осипов "Младший волк". Именно он застрелил Дмитрия Веселова, убийцу Круга. Фото: Алексей КОСОРУКОВ

Следователям удалось «установить с ними психологический контакт», в результате чего Александр Агеев дал признательные показания о нападении на дом Круга совместно с еще одним участником банды Дмитрием Веселовым. Указал Агеев и мотивы.

Как и предполагалось ранее, убийство певца не планировалось. Агеев с Веселовым по указанию «Лома» (криминальный авторитет Твери, был убит в 2006 году - Ред.) должны были проникнуть в дом, похитить антиквариат и ценности, после чего уйти. Предполагалось, что Круг, обратится за помощью к «Лому» , а тот «найдет» похищенное. Конечно, не бескорыстно. Певец станет ему выплачивать часть гонораров от концертной деятельности. (Круг на это долго не соглашался - Ред.)

То, что близкие шансонье и он сам будут дома, никто не предполагал. Дмитрий Веселов решил действовать жестко. Именно он напал на тещу и поднял шумиху в доме. Именно Веселов выстрелил и в Михаила Круга, когда тот поспешил на помощь женщине, а затем, увидев пистолет, прикрыл собой и жену.

Следователи сообщают подробности об оружии убийцы. У Веселова был пистолет «ТТ» калибра 7,62 мм, из которого он не только дважды выстрелил в певца, но потом застрелил и собаку шансонье, которая была в холле первого этажа.

Убийцы скрылись. А Михаил Круг несколько часов спустя скончался от ранений в грудь и в живот в больнице.

В этом доме все и произошлоФото: Ирина ТАРАСОВА

Дмитрий Веселов был убит в марте 2003 года участником банды «Тверские волки» Александром Осиповым (Осипов «младший»). Он сообщил, что был знаком с певцом и являлся поклонником его творчества и, узнав, кто виновен в смерти Круга, застрелил его в лесу Кимрского района Тверской области.

- С Кругом я дружил с 1996 года, тогда он с концертом в Кимры приезжал. Я с ним общался. Любил не только его творчество. Я уважал его как человека. Убив Веселова, я отомстил за Круга, - признавался Осипов еще в 2014 году в интервью корреспонденту «КП-Тверь» в Тверском следственном изоляторе.

Показания Осипова и Агеева были проверены еще раз.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tver.kp.ru/video/embed/733650" frameborder="0"></iframe> Видео следственного эксперимента по делу об убийстве Михаила Круга.

- Информация подтвердилась собранными доказательствами по уголовному делу, показаниями иных лиц, которые логичны, последовательны, взаимосвязаны и отражают всю картину происшествия, протоколами осмотров, иных следственных действий, заключениями судебных экспертиз и специалистов. С учетом смерти Дмитрия Веселова, подозреваемого в убийстве певца Михаила Круга, следствием принято решение о прекращении уголовного дела и уголовного преследования, - ставят точку следователи.