Жириновский предложил назвать улицу Трехсвятскую в Твери именем Михаила Круга

Улицу в центре Твери предлагают назвать именем Михаила Круга Фото: Иван ПУЧКОВ

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил назвать одну из центральных улиц Твери именем известного шансонье Михаила Круга.

- Он был исполнитель, который трогал сердца миллионов людей. Он был моим другом. Замечательный человек и певец, - рассказал Жириновский изданию "Подъем".

Политик отметил, что именем певца можно было бы назвать даже улицу Трехсвятскую - главную пешеходную улицу города.

- Надо ту, где больше сторонников его живёт, где люди ходят, - уверен Владимир Жириновский.

Соответствующее письмо он пообещал направить главе Твери.