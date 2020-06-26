Ржевский мемориал: история создания мемориального комплекса в Тверской области

До официального открытия Ржевского мемориала с огромным 25-метровым памятником Советскому Солдату остаются считанные дни. Долгожданное событие, которое, правда, из-за пандемии пройдет в ограниченном формате, назначено на 30 июня. Сейчас на мемориале идут последние приготовления — памятник освобождают от лесов. Открывать комплекс приедет Президент страны.

От идеи до воплощения в жизнь

В разговоре с корреспондентом «КП»-Тверь» еще в марте автор памятника — скульптор Андрей Коробцов заметил, что монумент получается даже лучше, чем задумывалось. Уверен, скульптор подтвердит это и сейчас. Да и про весь Ржевский мемориал можно сказать тоже самое. Как же он создавался? Давайте вспомним.

Впервые об идеи создания этого мемориала заговорили в мае 2017 года на закрытии проходящей в Ржевском районе поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт».

Общие потери Красной Армии в операциях 1942-1943 годов на Ржевско-Вяземском выступе, позднее объединенных под символическим названием «Ржевская битва», составили по разным оценкам от 1,1 до 1,3 млн человек. Огромные, страшные потери... Но монумент посвящен не только тем, кто погиб в Ржевской битве, он создан в память о всех советских воинах, сражавшихся и погибавших на Великой Отечественной войне…

В итоге в ноябре 2018-го идею создания монумента поддержал президент Владимир Путин.

Начало строительства

12 ноября 2018 года состоялось открытие закладного камня на месте будущего мемориала недалеко от деревни Хорошево в Ржевском районе.

Ранее по итогам творческого конкурса был выбран проект памятника скульптора Андрея Коробцова и архитектора Андрея Фомина. Как не раз признавался скульптор, сначала он хотел взять за основу памятника образ своего деда-фронтовика, но потом решил — нужно делать образ собирательный. Андрея Коробцова вдохновили знаменитые стихотворения Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом» и Расула Гамзатова «Журавли».

Работа над созданием мемориала и его центральной фигуры — 25-метрового бронзового памятника солдату — началась в 2019 году. Тогда к середине июня в основание будущего монумента было забито 1030 свай. Сложная конструкция требовала особенных мер укрепления.

Непосредственно части скульптуры - всего около 600 фрагментов — делали в художественной мастерской именитого российского скульптора Александра Рукавишникова. Над этим под руководством скульптора работало около восьмидесяти специалистов. В итоге, к примеру, огромная голова памятника была готова осенью 2019 года.

Сборка памятника началась в ноябре прошлого года.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Сборка и установка бронзового солдата на самом мемориале началась в ноябре прошлого года.

Одновременно шло и создание самого мемориала, в том числе входящего в комплекс филиала музея Победы, а также выполненных в форме окопных насыпей плит кортеновской стали. На них запечатлены имена многих из советских воинов, погибших под Ржевом.

Плиты из кортеновской стали с именами павших солдат. Фото: ПТО

Сделали в срок

В марте 2020 года мемориал был готов уже на 90%. 19 марта его с инспекцией посетили губернатор региона Игорь Руденя и заместитель министра культуры РФ Николай Овсиенко. Увиденным остались довольны.

В апреле в разговоре с «КП»-Тверь» скульптор Андрей Коробцов рассказал, что сам памятник Советскому солдату готов на все 99,5%.

– Все детали, в том числе остававшиеся журавли, смонтированы, осталось дело за малым: закончить обработку швов, тонировку, - сообщил тогда скульптор.

Прошло несколько дней, и на мемориале заработала ночная иллюминация.

Ночная подсветка. Фото: vk.com/Андрей Коробцов

К 9 маю, как и было запланировано, все было готово к открытию. Однако с этим пришлось повременить. Пандемия внесла свои коррективы.

Что же, ждём 30 июня.

А уже с 1 июля, если все пойдет по плану, мемориал откроют для всех желающих.

Кстати

Ржевский мемориал Советскому солдату создавался на народные пожертвования и спонсорские деньги.

Наш регион взял на себя обеспечение площадки инфраструктурой: электро-, газо-, водоснабжением и водоотведением; а также реконструкцию подъездов к мемориалу.

Здание музея, над ним работал архитектор Андрей Фомин. Фото: vk.com/Андрей Коробцов