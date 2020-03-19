2020-03-19T22:20:50+03:00
75 лет Великой Победы

Опережая график: Ржевский мемориал готов на 90%

19 марта в этом убедились губернатор Тверской области и заместитель министра культуры РФ
Александр ЖМУЛИН
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Пока исполинский памятник Советскому солдату скрыт за полотном. Фото: ПТОПока исполинский памятник Советскому солдату скрыт за полотном. Фото: ПТО
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«В реальности он получается даже лучше, чем на рисунке. Я очень доволен». Так отозвался о почти уже готовом монументе Советскому Солдату его автор-скульптор Андрей Коробцов. Правда, пока исполинский памятник Ржевского мемориала закрыт полотном от взора проезжающих мимо по трассе М-9 автомобилистов. Не сдёрнули полотно и 19 марта, когда мемориал с инспекцией посетили губернатор Игорь Руденя и заместитель министра культуры РФ Николай Овсиенко.

– Осталось смонтировать последних пятерых лебедей и завершить шлифовку и нанесение патины (для долговечности цвета) на монумент солдату, думаю, к середине апреля он точно будет полностью готов, – рассказал журналистам у подножия памятника один из создателей проекта Ржевского мемориала архитектор Константин Фомин.

Двое из пяти последних журавлей. Фото: Александр ЖМУЛИН

Двое из пяти последних журавлей.Фото: Александр ЖМУЛИН

Если про памятник можно пока судить только по едва просвечивающимся через ткань деталям, то степень готовности самого мемориала видна невооруженным взглядом. Она высока, как сам монумент.

– В целом на мемориале проведено уже 90 % работ, – на всякий случай уточнил руководитель компании-подрядчика – президент АО «МСУ-1» Илья Зюбин. – Монтаж кортеновских плит полностью завершён, осталось немного доделать курган, провести озеленение прилегающей территории.

Он также отметил, что создание мемориала идёт не просто по плану, а даже с опережением графика.

На осмотре мемориала Илья Зюбин (слева), Игорь Руденя (в центре) и Николай Овсиенко (справа). Фото: ПТО

На осмотре мемориала Илья Зюбин (слева), Игорь Руденя (в центре) и Николай Овсиенко (справа). Фото: ПТО

На 90% готов и входящий в мемориальный комплекс филиал музея Победы. Внутри павильонов осталось завершить отделку.

Снаружи его парадная часть выполнена из плит кортеновской стали с эффектом ржавчины. Как и листы, на которых запечатлены имена многих из советских воинов, погибших под Ржевом. Ржавчина — не изъян, это такая мощная концепция. В этом действительно что-то есть.

– Мы каждый день её специально поливаем, чтобы ржавчина была ярче, – указывая на переднюю часть павильона поделился со мной и моим коллегой проходящий мимо рабочий.

Мы вдогонку спросили его про курган — не просядет ли под такой многотонной скульптурой?

– Не должен, – уверенно ответил рабочий. – Там же всё внутри укреплено сваями, создан восьмигранный каркас, несколько слоев утрамбованной земли и геосеток. Не беспокойтесь, мы тут всё на славу делаем.

Приехавшие посмотреть на то, как обстоят здесь дела, губернатор и заместитель министра обошли практически всю территорию, интересовались каждой деталью. Даже суровый сильный ветер, отчаянно дувший в этот день, не мог помешать тщательной инспекции.

Игорь Руденя и Николай Овсиенко высоко оценили результаты проделанной работы.

Губернатор напомнил, что открытие Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области станет одним из ключевых мероприятий празднования 75-летия Великой Победы.

Добавим, что проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и правительства Тверской области. Идею создания Ржевского мемориала поддержал Президент России Владимир Путин.

А вчера глава государства объявил о планах посетить мемориал во время большого международного субботника 18 апреля. Путин сказал об этом на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя.

Кстати

В финальную стадию вошла реконструкция автодороги М-9 — «Хорошево». В настоящее время идёт монтаж линий освещения, обустройство парковочной площадки, планировка откосов. Губернатор поручил завершить все работы до 15 апреля.

Завершается обустройство кургана. Фото: ПТО

Завершается обустройство кургана. Фото: ПТО

Плиты, на которых имена погибших. Фото: ПТО

Плиты, на которых имена погибших. Фото: ПТО

Надпись на плитах передней части здания музея Фото: Александр ЖМУЛИН

Надпись на плитах передней части здания музеяФото: Александр ЖМУЛИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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