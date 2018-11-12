В Тверской области установили закладной камень на месте будущего Ржевского мемориала советскому солдату

СЕГОДНЯ 13:49 2018-11-12T13:49:13+03:00

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В Тверской области сегодня, 12 ноября, состоялось открытие закладного камня на месте, где будет установлен мемориал советскому солдату в Ржевском районе.

Участвовали в церемонии представители областного правительства, ветераны Великой Отечественной войны, духовенство, юнармейцы и участники движения «Волонтеры Победы», а также жители района и области.

Масштабный монумент "Я убит подо Ржевом" планируется установить к 2020 году, в год 75-летия Великой Победы.

Напомним, идея о создании в Тверской области мемориала советскому солдату впервые была озвучена на Международной поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт». Чуть позже было решено, что мемориал возведут на основе проекта «Я убит подо Ржевом», который создал белгородский скульптор Андрей Коробцов и архитектор Андрея Фомина.

Памятник будет возведен недалеко от деревни Хорошево. На этом месте его будет видно даже с автотрассы М-9 «Балтия». К месту будущего мемориала уже сделан информационный указатель.