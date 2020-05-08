Ржевский мемориал Советскому солдату готов, но открытие перенесли из-за коронавируса

Ржев. 25-метровая фигура воина, возвышается над полем, где в великую отечественную полегли тысячи советских солдат. Имена павших выбиты на плитах входной группы величественного мемориала - его специально возводили к 75-летию Великой Победы. Открытие должно было стать одним из центральных событий юбилейных торжеств. Все готово. Но не будет открытия... эпидемия коронавируса.

В Тверской области завершено строительство Ржевского мемориала Советскому солдату. Открытие грандиозного памятника должно было состояться накануне 9 мая, но из-за эпидемии коронавируса мероприятие пришлось перенести.

Строительство мемориала завершено Фото: vk.com/Андрей Коробцов

В последний раз корреспондент «КП»-Тверь» побывал там 19 марта. А в конце апреля на площадке включили ночную иллюминацию.

На кургане уже включили ночную иллюминацию Фото: vk.com/Андрей Коробцов

Пока монумент закрыт строительными лесами. Их еще не сняли, но, по словам скульптора, коронавирус не смог повлиять на темпы создания величественного монумента.

- Работа над памятником Ржевского мемориала полностью завершена... Очень надеюсь, что памятник понравится! Сейчас испытываю лёгкое опустошение, 2,5 года жил с этим проектом... Хотел бы поблагодарить всех, кто принимал участие в создании монумента, благодаря вам всем результат оказался достойным! - рассказал подписчикам в соцсети скульптор Андрей Коробцов.

Памятник собирали из 600 частей, которые изготавливали на заводе в Солнечногорске и привозили на площадку мемориала.

На кургане уже включили ночную иллюминацию Фото: vk.com/Андрей Коробцов

Когда работы были на финальной стадии, мы созвонились со скульптором и, конечно, не могли не спросить у него про то, соблюдаются ли меры предосторожности на фоне пандемии специалистами, работающими на мемориале. Андрей Коробцов заверил, что да:

- Все носят маски, всё как положено.

Курган, на котором возвышается памятник, хорошо укреплен, ведется озеленение прилегающей территории. В начале мая там высадили молодые туи.

Вокруг кургана уже высадили туи Фото: vk.com/Андрей Коробцов

Напомним, что этот проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Минкультуры России и Правительства Тверской области.

Наш регион, в частности, взял на себя обеспечение площадки инфраструктурой: электро-, газо-, водоснабжением и водоотведением; а также реконструкцию подъездов к мемориалу.

На открытие мемориала должен был приехать Президент России Владимир Путин, но на фоне пандемии, безусловно, все мероприятия были отменены.