2020-04-03T14:38:39+03:00
75 лет Великой Победы

Дело за малым: Величественный монумент советскому солдату на Ржевском мемориале практически готов

Доделывают памятник в масках
Александр ЖМУЛИН
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Коллаж с видом из-под полотна, закрывающего памятник. Фото: Андрей Коробцов/vk.com, ПТОКоллаж с видом из-под полотна, закрывающего памятник. Фото: Андрей Коробцов/vk.com, ПТО
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На фоне пандемии «КП»-Тверь» не забывает о создаваемом в нашем регионе Ржевском мемориале Советскому солдату. В последний раз корреспондент «КП»-Тверь» побывал там 19 марта. Как сейчас обстоят дела на мемориале, нам рассказал автор впечатляющего 25-метрового памятника, скульптор Андрей Коробцов.

Он сообщил, что был на мемориале вчера. Об этом свидетельствует и выложенная 2 апреля Андреем Коробцовым в соцсети очередная фотография памятника. Это опять же вид из-под покрывающего пока монумент полотна. Да, полотно еще не снято. И, судя по словам скульптора, коронавирус не смог повлиять на темпы создания величественного монумента.

- Все работы идут по плану, памятник Советскому солдату уже практически готов, это не 99%, а все 99,5%, - поделился Андрей Коробцов. - Все детали, в том числе остававшиеся журавли, смонтированы, осталось дело за малым: закончить обработку швов, тонировку.

Памятник собирали из 600 частей, которые изготавливали на заводе в Солнечногорске и привозили на площадку мемориала.

Мы, конечно, не могли не спросить у скульптора про то, соблюдаются ли меры предосторожности на фоне пандемии специалистами, работающими на мемориале. Андрей Коробцов заверил, что да:

- Все носят маски, всё как положено.

В высокой степени готовности находится и весь мемориал: монтаж кортеновских мемориальных плит с именами погибших в Ржевской битве солдат давно полностью завершен, укреплен курган, на котором возвышается памятник, ведется озеленение прилегающей территории.

Напомним, что этот проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Минкультуры России и Правительства Тверской области.

Наш регион, в частности, взял на себя обеспечение площадки инфраструктурой: электро-, газо-, водоснабжением и водоотведением; а также реконструкцию подъездов к мемориалу.

В конце марта Андрей Коробцов выложил фото, где видно, что установлен венок и надпись у подножия памятника. Фото: Андрей Коробцов/vk.com

В конце марта Андрей Коробцов выложил фото, где видно, что установлен венок и надпись у подножия памятника. Фото: Андрей Коробцов/vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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