Вокруг Ржевского мемориала Советскому солдату начали разбирать леса

25 Июнь 2020 2020-06-25T22:48:04+03:00

С 1 июля посетить мемориал могут все желающие. Фото: Андрей Коробцов

После чего скульптуру будут мыть

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В Тверской области началась финальная подготовка к открытию Ржевского мемориала Советскому солдату. На месте уже разбирают леса и начали мыть скульптуру.

Об этом на свой странице в соцсетях сообщил скульптор Андрей Коробцов.

Также он напомнил, что Ржевский мемориал Советскому солдату - это не только памятник, а еще и четыре гектара благоустройства, на которых находится музейный павильон, входная группа и площадь, зоны отдыха и не только.

- И автором всего этого является очень талантливый архитектор - Константин Фомин, - уточнил Андрей Коробцов.

Напомним, официальная церемония открытия мемориала состоится 30 июня и из-за эпидемиологической ситуации пройдет в ограниченном формате.

А уже с 1 июля увидеть мемориал смогут все желающие.

Строительство 25-метровой фигуры воина, возвышающегося над полем, продолжалось два с половиной года. Собирали его из 600 частей, которые изготавливали на заводе в Солнечногорске и привозили на площадку мемориала. Все работы над масштабным проектом завершились точно в срок. Однако, из-за ситуации с коронавирусом, дату открытия несколько раз переносили.

Началась финальная подготовка к открытию. Фото: Андрей Коробцов

Финальная подготовка к открытию Ржевского мемориала Советскому солдату. Андрей Коробцов.

ИСТОЧНИК KP.RU