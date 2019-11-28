Хроники Ржевского мемориала: Началась сборка бронзового солдата

Холодно. Очень холодно. Потому что сыро и ветрено. Сейчас минус один, но в продуваемом всеми ветрами поле у деревеньки Хорошево (сюда, кстати, единственный раз за всю войну выезжал на фронт Сталин) кажется - все минус десять.

На такой погоде 25-метровую скульптуру солдата - доминанту строящегося мемориального комплекса на лесах в чистом поле подо Ржевом собирает дюжина рабочих. Огромную голову на кране то снимают, то вновь пристыковывают к верхней части туловища- примериваются сварщики, чтоб начать работу.

В годы Великой Отечественной здесь в Ржевской битве погибло около 392 554 солдат и командиров. Всего же потери, включая санитарные и пленных, составили 1 млн. 374 тыс. 217 человек. У оккупантов потери не меньше. В общем, копни лопатой здесь землю и сейчас найдёшь артефакт той войны.

Это не ради красного словца. За двухнедельную вахту только поисковики Российского военно-исторического общества поднимают здесь до пятисот бойцов. Опознать удаётся с десяток - не у всех сохранились смертные медальоны.

Именно память о простом солдате и увековечит этот огромный бронзовый солдат, да и весь комплекс, который станет филиалом Музея Победы на Поклонной горе.

Основные работы на мемориале должны быть закончены к 15 марта. А накануне 9 мая будет торжественное открытие, оно станет одним из центральных мероприятий юбилея Победы в России, так что здесь ждут руководство страны и других высоких гостей.

Вот так будет выглядеть мемориал. Фигура солдата парит над землёй. Графика:РВИО

Ну а пока монтаж в динамике наблюдали многочисленные журналисты и высокие чиновники - замминистра культуры РФ Николай Овсиенко, исполнительный директор Российского военно-исторического общества Александр Барков.

Пока гости осматривали стройплощадку, журналисты фотографировали и снимали видео. В небо взлетели дроны, чтоб снять процесс монтажа с высоты, рабочие, занимавшиеся благоустройством территории, а тут уже и березки посажены - позировали на камеры.

Операторы взяли штурмом 10-метровый насыпной курган, где и установят скульптуру. По мысли скульптора монумента Андрея Коробцева, солдат будет парить над полем.

Монтаж идёт с помощью крана.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

25-метровая фигура воина на высоком насыпном холме будет хорошо видна с трассы «Балтия».

Этот проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Минкультуры России и Правительства Тверской области.

Представитель подрядной организации, занимающейся сборкой, заверил журналистов: все идёт по плану, никаких отставаний в графике, скульптуру, разделённую на 600 частей, привозят из мастерских в Солнечногорске. Монтаж идёт блоками по 2,4 метра. Готова уже треть. Собирать начали от пояса солдата.

Замминистра культуры с коллегами доволен увиденным, Николай Овсиенко рассказывает, что в России это будет первый памятник простому солдату, а то все за границей. «Алёша» - в Болгарии, в берлинском Трепетов-парке - советский солдат. Сейчас же этот пробел будет закрыт.

Момент монтажа.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Журналистам рассказывают, что здесь, у подножья гигантской скульптуры, расположится филиал музея Победы, на стенах которого снаружи будут увековечены имена тысяч солдат, павших в боях под Ржевом. Внутри - тоже имена, только их будут выводить на стены с помощью проектора. Изюминкой музея станет огромная стеклянная витрина в полу - там разместят находки поисковиков.

Что до средств на возведение монумента - то их продолжают собирать. Музей Победы теперь будет перечислять на стройку все средства от продажи билетов.

Рабочие занимаются благоустройством территории.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Для того, чтобы отлить огромную скульптуру, ее разделили на 600 частей. Сначала была отлита голова солдата.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Работа над скульптурой велась в художественных мастерских в Солнечногорске. Фото: vk.com/Андрей Коробцев

Над скульптурой работало около восьмидесяти скульпторов. Фото: vk.com/Андрей Коробцев