На Ржевском мемориале заработала ночная иллюминация
Работы на Ржевском мемориале, что строится в Тверской области, продолжаются. Фотографиями комплекса с ночной подсветкой поделился скульптор Андрей Коробцов .
Торжественно открыть мемориал планировалось к 75-й годовщине Великой Победы 9 мая, но из-за эпидемии коронавируса все мероприятия были отменены.
16 апреля стало известно о переносе празднования Дня Победы. Дата торжеств пока не определена.
Напомним, Ржевский мемориал - самый масштабный проект в современной России. В центре кургана - 25-метровая скульптура солдата. Она уже установлена, правда пока закрыта строительными лесами. Н гранитных плитах монумента увековечены имена 62 тысяч солдат, павших в боях под Ржевом и похороненных на территории района.
На Ржевском мемориале включили ночную подсветку Фото: vk.com/Андрей Корбцов
На Ржевском мемориале включили ночную подсветку Фото: vk.com/Андрей Корбцов
ИСТОЧНИК KP.RU