На Ржевском мемориале заработала ночная иллюминация

17 Апр 2020 2020-04-17T19:33:08+03:00

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Работы на Ржевском мемориале, что строится в Тверской области, продолжаются. Фотографиями комплекса с ночной подсветкой поделился скульптор Андрей Коробцов .

Торжественно открыть мемориал планировалось к 75-й годовщине Великой Победы 9 мая, но из-за эпидемии коронавируса все мероприятия были отменены.

16 апреля стало известно о переносе празднования Дня Победы. Дата торжеств пока не определена.

Напомним, Ржевский мемориал - самый масштабный проект в современной России. В центре кургана - 25-метровая скульптура солдата. Она уже установлена, правда пока закрыта строительными лесами. Н гранитных плитах монумента увековечены имена 62 тысяч солдат, павших в боях под Ржевом и похороненных на территории района.

На Ржевском мемориале включили ночную подсветку Фото: vk.com/Андрей Корбцов

На Ржевском мемориале включили ночную подсветку Фото: vk.com/Андрей Корбцов

ИСТОЧНИК KP.RU