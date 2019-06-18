2019-06-18T16:08:31+03:00
Общество

Бронзовый солдат подо Ржевом: в основание монумента забили 1030 свай

Возведение Ржевского мемориала продолжается
Алина ПЕТРОВА
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Вот таким будет мемориал во Ржеве. Графика: пресс-служба ПТОВот таким будет мемориал во Ржеве. Графика: пресс-служба ПТО
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В 1942-м году подо Ржевом шли кровопролитные бои. Не пустить врага к столице любой ценой! - только по официальным данным здесь погибло около 1,3 миллиона советских солдат. И по сей день земля ржевская усыпана страшными находками той войны. Вахта Памяти в этом сезоне только стартовала - а поднято уже 203 павших воина.

Увековечить память павших призван грандиозный мемориал - парящий над землей бронзовый солдат. Его у деревни Хорошево в сотне метров от трассы М-9 возводят скульптор Коробцов и архитектор Фомин. Общий бюджет мемориала - около 650 миллионов рублей. На установку памятника собрано на сегодняшний день свыше 264 млн рублей пожертвований.

Этот первый столь масштабный монумент простому солдату (он на 8 метров выше знаменитого Алёши в Болгарии). Проект одобрен на самом высшем уровне: министр культуры Мединский 7 ноября 2018-го представил президенту Путину. Глава государства задумку оценил и одобрил. Завершить грандиозное строительство планируют к 75-летию Победы - 9 мая 2020 года.

А сейчас на строительной площадке Ржевского мемориала Советскому солдату завершены свайные работы. Все запланированные по проекту 1030 свай заглублены в грунт. Как поясняют авторы проекта, их количество обусловлено особенностями грунта: ржевские земли заболоченные, а сложная конструкция основания памятника требует особенных мер укрепления. Также выполнена бетонная подготовка ростверка - верхней части свайного фундамента, распределяющей нагрузку от несущих элементов монумента.

- Для нас этот проект знаковый, Тверской области оказано большое доверие. Мы должны обеспечить очень высокий уровень ответственности на всех этапах, - комментирует ход строительства губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Сейчас на объекте производится устройство естественного основания дорожной сети, выполнена планировка под стоянку. До конца июня планируется заливка монолита, подготовка базы и засыпка кургана.

Бетонные работы вместе с отсыпкой 10-метрового восьмигранного холма, на котором и установят монумент, продлятся до октября. Затем на стройплощадке стартует монтаж каркаса и бронзовых элементов монумента.

Справка «КП»:

Проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и Правительства Тверской области.

На монументе увековечат имена 62 тысяч солдат, павших в боях под Ржевом и похороненных на территории района.

В музее у мемориала Ржевскому солдату предполагается сделать павильоны для медиа-проектов для демонстрации фотографий, кадров военной хроники, связанных с операцией «Марс», Ржевской битвой, событиями на Калининском фронте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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