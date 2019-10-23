2019-10-24T03:30:14+03:00
Общество

600 частей бронзового солдата для Ржева отливают рядом с богинями, Высоцким и Кобзоном

Монумент изготавливается на народные деньги
Татьяна РУМЯНЦЕВА
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Такой голову солдата будут видеть только птицы.Такой голову солдата будут видеть только птицы.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
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В художественной мастерской именитого российского скульптора Александра Рукавишникова кипит работа над отливкой 25-метрового бронзового солдата для Ржевского мемориала.

Огромная бронзовая голова воина уже готова.

Мастерские - кирпичные серые промышленные здания. И не скажешь, что внутри столько интересного. Обнаженные дамы, мемориальная доска Кобзону, бюст Высоцкого, огромная дева - не то богиня Междуречья времен правителя Хаммурапи, не то дочь уже не советской Киргизии, много всего...

Какой будет скульптура воина, пока, по отлитым частям (а отлита лишь половина из 600 фрагментов), не представить - отдельные элементы еще отливают, какие-то уже очищают пескоструйным аппаратом, какие-то и вовсе еще в воске.

- А сколько журавлей на памятнике будет? - спросила скульптора - автора монумента Андрея Коробцева одна из ветеранов. Фронтовики вместе с юнармейцами приехали посмотреть, как идет работа над монументом.

- Каждый раз сбиваюсь со счета, по-моему, тридцать пять, - ответил автор. Разговор происходил у уже отлитых крыльев журавлиных.

Скульптор Андрей Коробцев терпеливо отвечал на вопросы ветеранов и журналистов. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Скульптор Андрей Коробцев терпеливо отвечал на вопросы ветеранов и журналистов.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

По проекту фигура воина как бы парит над землей, над летящими журавлями.

Над скульптурой работает большой коллектив: около восьмидесяти скульпторов, рабочие, техники.

Скульптор Коробцев у ветеранов был нарасхват - терпеливо отвечал на вопросы.

Провел экскурсию по цехам. Рассказал: сначала хотел образ деда-фронтовика, потом решил делать образ собирательный - вдохновлялся стихотворением Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом».

Вспоминал, как во время командировки в Ржев присутствовал на перезахоронении 80 останков советских воинов. Самым сложным для него в процессе работы было привыкнуть к масштабу - не каждому скульптору в жизни удается изваять такой монумент.

Бронза - сложный материал, но можно играть с фактурой. Памятник рухнуть не должен: макет продували в аэротрубе - нагрузку ветра на десятиметровом кургане выдержит. Внутри сваренных воедино бронзовых частей - стальной каркас, собранный на болты.

- Я хотел сделать солдата задумчивым, он смотрит внутрь себя, - поделился скульптор.

Ветераны остались довольны.

Отлитый бронзовый элемент освобождают из формы с помощью кувалды. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Отлитый бронзовый элемент освобождают из формы с помощью кувалды.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

А пишущей братии было что поснимать помимо атмосферных скульптур: был и процесс отливки, и «освобождение» отлитых бронзовых частей из форм.

Освобождают их огромным молотом - внутри бронза толщиной 8-10 сантиметров. Всего же для памятника потребовалось 80 тонн специальной бронзы для художественного литья. Слитки бронзы плавили в печи при 1200 градусах до жидкого состояния и потом заливали в формы.

Можно было и глину в руках помять или воск - их в мастерских предостаточно.

Надежда Усманова, руководитель департамента информационной политики Российского военно-исторического общества, рассказала, что проект поистине народный - бюджетных вливаний нет, люди на него деньги шлют со всей страны, акции благотворительные проводятся. Вот недавно Большой театр перечислил 12 млн рублей от продажи билетов на «Лебединое озеро», чуть ранее 5 млн рублей - Московская филармония.

Кстати, открывать мемориал, а в планах сделать это к 9 мая 2020 года, будут пышно - грандиозный концерт с участием звезд и первых лиц государства. Всё-таки 75-летие Великой Победы.

- Вы все приглашены, - заверила ветеранов Надежда Усманова.

Части скульптур журавлей уже готовы. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Части скульптур журавлей уже готовы.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

СПРАВКА «КП»

Мемориальный комплекс, доминантой которого станет 25-метровая фигура бронзового солдата, возводится под Ржевом, на месте кровопролитных боев 1942-1943 годов в память о всех советских солдатах Великой Отечественной войны.

Мемориал возводится по инициативе ветеранов и станет одним из самых масштабных в Европе. Его открытие станет одним из ключевых событий празднования 75-летия Великой Победы.

В мастерских много интересных скульптур. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

В мастерских много интересных скульптур.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Формы в которых производилась отливка скульптуры. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Формы в которых производилась отливка скульптуры.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Бюст Высоцкого. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Бюст Высоцкого.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Мемориальная доска Иосифу Кобзону. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Мемориальная доска Иосифу Кобзону.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Девушки. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Девушки.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Макет скульптуры с разметкой. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Макет скульптуры с разметкой.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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