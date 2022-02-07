На расчистке снега в Твери работает в два раза меньше техники, чем три года назад

Снега за месяц выпало меньше средней нормы, а ведь и не скажешь! Фото: Виктория ТУШКОВА

Ух, и снегу в этом году… Кряхтят горожане, месят ногами дряблую кашу, под которой спрятался коварный лёд. Молодая мама с застывшим взглядом толкает коляску по снежной целине. Пассажиры яростно штурмуют огромный навал из снега и грязи на автобусной остановке. Автомобилисты, завидев дорожную технику, уже не радуются, а злорадствуют: «Неужели!»

На самом деле ничего аномального этой зимой не происходит.

- Снега за месяц выпало даже немного меньше нормы, - сообщила «КП»-Тверь» доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова, комментируя итоги января 2022 года.

Получается: осадки в норме, дороги - нет.

Привычная картина - снежные навалы вдоль дорог и тротуаров. Фото: Виктория ТУШКОВА

Проблемы с зимней уборкой города для Твери - классика. В 2011 году на помощь даже пришлось вызывать технику из Москвы. Столица отрядила нам десять самосвалов и пять снегопогрузчиков. Деньги на оплату услуг были выделены из резервного фонда администрации Твери.

А в начале зимы 2013-2014 годов выяснилось, что субподрядчики, выигравшие тендеры на уборку города, не располагают необходимыми для этого возможностями: у одних не было техники, у других не хватало рабочих рук. Дело дошло до прокурорской проверки. Устранить нарушения администрацию тогда обязали в месячный срок.

Несмотря на классические проблемы, в этом году горожане единогласно сходятся во мнении, что такой плохой уборки не было давно.

Сравним количество дворников и техники, которые занимались уборкой города по годам. Данные «КП»-Тверь» взяла из официальных отчётов администрации Твери об уборке в наиболее снежные периоды.

Зима 2018-2019:

- 150 дворников;

- 74 машины (тракторы, грейдеры, «чистики», бульдозеры и погрузчики) плюс вспомогательная техника - всего до 107 единиц.

Зима 2019-2020:

- от 145 до 150 дворников;

- более 40 машин (КДМ, тракторные щётки, пескоразбрасыватели, фронтальные погрузчики, самосвалы, «чистики»).

Зима 2020-2021:

- 120 дворников;

- 66 машин (КДМ, поливомоечные машины, грейдеры, тракторные щётки, пескоразбрасыватели, «чистики», погрузчики, самосвалы, вспомогательная техника).

Зима 2021-2022:

- до 120 дворников;

- порядка 30-40 машин (КДМ, тракторные щётки, грейдеры, пескоразбрасыватели, погрузчики, самосвалы).

Что-то подсказывает, что число дворников (их в городе совсем не видно) - цифра номинальная и вряд ли учитывает те же больничные. А болеют сегодня люди о-го-го... Что до числа машин, необходимых для уборки снега, то ещё в далёком 2010 году в администрации подсчитали: в снежную зиму Твери по нормативу требуется 98 единиц техники. Об этом тогда сообщал мэр города Владимир Бабичев. Но с тех пор и протяжённость городских дорог возросла, и город шире разросся.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В феврале Муниципальное унитарное предприятие (МУП) «ЖЭК» опубликовало на сайте госзакупок тендер по поиску субподрядчика для вывоза снега из Твери. Цена контракта - 20 млн 820 тыс. рублей. Снег должен вывозиться на полигон. Запланирован вывоз 60 тысяч кубометров снега.

То есть, кубометр снега оценён в 347 рублей. Подрядчик получит приблизительно по 1 рублю 75 копеек за килограмм вывезенного снега.

До этого жители Твери неоднократно жаловались на состояние дорог этой зимой. Областной прокурор Сергей Лежников поручил организовать проверку качества уборки. В январе МУП «ЖЭК» несколько раз оштрафовали за неубранные снежные навалы. Штраф наложили также на департамент дорожного хозяйства администрации Твери за ненадлежащий контроль за уборкой снега.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Эксперт по коммунальному законодательству из Твери: Не убирать какое-то время двор от снега – можно. Уголовное преследование за это не грозит

Рассказываем, как реально повлиять на управляющую компанию, если все завалило снегом, а дворник не приходит. Далее...