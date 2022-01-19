МУП "ЖЭК" оштрафовали за снежные навалы в центре Твери

МУП "ЖЭК" оштрафовали на 100 000 рублей за неубранные улицы Фото: администрация Твери

Прокуратура Центрального района Твери в ходе проверки выявила нарушения законодательства о безопасности дорожного движения при содержании автомобильных дорог.

Установлено, что МУП "ЖЭК", на которое возложена обязанность по уборке города, содержало городские улицы в ненадлежащем состоянии: снег не вывозился, образовались снежные навалы, что привело к заужению проезжей части и опасности возникновения аварийных ситуаций.

Прокуратурой руководителю предприятия внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. В отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении и назначен штраф в размере 100 тыс. рублей.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.