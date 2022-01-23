Департамент дорожного хозяйства в Твери оштрафовали за неубранные сугробы на дорогах

Условия контракта исполняются ненадлежащим образом Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Прокуратурой Центрального района Твери в ходе проверки установлено, что МУП "ЖЭК" недобросовестно выполняет работу по содержанию автомобильных дорог местного значения и условия заключенного контракта. Предприятие своевременно не вывозит снег с городских улиц, в связи с чем произошло образование снежных валов и заужение проезжей части.

- Подобные условия негативно влияют на безопасность дорожного движения, - сообщает прокуратура.

В то же время, Департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации г.Твери работа по содержанию автомобильных дорог местного значения и контроль за выполнением МУП "ЖЭК" условий контракта организованы ненадлежащим образом.

По выявленным фактам надзорным органом в отношении Департамента вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении и назначен штраф в 100 тыс. рублей.

Постановление не вступило в законную силу.