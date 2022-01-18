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Общество18 января 2022 10:38

Прокуратура проверит качество уборки дорог и тротуаров в Твери

На неудовлетворительное состояние улиц пожаловались жители
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Жители жалуются на снежную кашу на тротуарах

Жители жалуются на снежную кашу на тротуарах

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В связи с участившимися в социальных сетях жалобами граждан о неудовлетворительной уборке снега на автомобильных дорогах и тротуарах прокурором Тверской области Сергеем Лежниковым дано поручение межрайонным и районным прокурорам организовать проверку, в ходе которой будет дана оценка работе органов контроля (надзора). Об этом 18 января сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Отметим, что жалобы не неубранный снег уже несколько дней подряд появляются в местных пабликах. Жители жалуются на снежную кашу на проезжей части и тротуарах в разных районах города.