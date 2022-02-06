МУП "ЖЭК" ищет субподрядчика для вывоза снега с дорог Твери

Жители Твери неоднократно жаловались в соцсетях на состояние дорог этой зимой. Фото: Екатерина СИМОХИНА

МУП "ЖЭК" ищет субподрядную организацию, которая займётся вывозом снега из Твери. Соответствующий лот опубликован на сайте госзакупок. Цена контракта 20 820 000 рублей.

Согласно техническому заданию, субподрядчик должен будет заниматься погрузкой и вывозом снега с улично-дорожной сети города, очищать от снега бортовые и пешеходные ограждения дорог, тротуарные столбики, дорожные знаки и указатели, расчищать дорожные лотки, скалывать и удалять лёд. Снег должен вывозиться на полигон.

Напомним, жители Твери неоднократно жаловались в соцсетях на состояние дорог этой зимой. Областной прокурор Сергей Лежников поручил организовать проверку качества уборки. В январе муниципальное предприятие "ЖЭК" оштрафовали за снежные навалы в центре Твери. Штраф наложили также на Департамент дорожного хозяйства администрации Твери за ненадлежащий контроль за уборкой снега.