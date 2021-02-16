За уборку снега во дворах многоквартирных домов ответственны управляющие компании, ведь именно на них лежит обязанность содержания общедомового имущества. Но что же делать, если снег идет который день, а дворник обходит ваш двор стороной? «КП»-Тверь» расскажет, куда и как жаловаться, если двор в Твери не чистят от снега.В этом вопросе нам помогла разобраться председатель областной общественной организации «Качество жизни» Елена Юлегина.Что делать, если управляющая компания не чистит двор1. Можно попробовать решить дело миром: позвонить в управляющую компанию и попросить прислать дворника для уборки двора.2. УК проигнорировала просьбу? Отправляйте в управляющую компанию претензию. Ее можно написать от руки и принести лично или напечатать на компьютере и послать по электронной почте. Претензия пишется в свободной форме. Понадобится изложить суть проблемы, поставить дату и подпись. Если вы понесете претензию лично, оставьте один экземпляр (с подписью работника УК) себе.3. УК проигнорировала претензию? Необходимо составить соседский акт о том, что услуга по уборке снега не оказывается.- Акт составляется отдельно за каждый день, когда не была оказана услуга. Бумагу должны подписать несколько соседей – двое, трое или больше. В акте должны быть указаны их паспортные данные. И дальше с этим актом, или актами, можно потребовать у управляющей компании перерасчета, - советует Елена Юлегина. - В злостных случаях с этими актами можно обратиться в Государственную жилищную инспекцию.Если все подтвердится, Госжилинспекция накажет нерадивую УК. Ей могут выписать штраф, а могут и вообще отозвать лицензию. Но учтите: в этом случае вам придется выбирать новую управляющую компанию или новый способ управления домом.4. Переписка идет, а двор заметает? Остается лишь два варианта: расчистить двор своими силами или нанять дворника. Плату за его работу, как и перерасчет за неоказанную услугу, вы потом сможете взыскать с управляющей компании. Но только в случае, если заключите с дворником договор, оплатите его работу и оформите платежные документы.5. Если управляющая компания отказывается сделать перерасчет или компенсировать ваши затраты на нанятого дворника добровольно, решить вопрос поможет только суд.Кстати, фотографии или видеосъемка, подтверждающие, что двор не убирался, для суда не обязательны. Суд принимает только видео- и аудиоматериалы, которые были согласованызаранее. Суду нужно будет предоставить акты за каждый день, когда не была оказана услуга, договор с дворником и все платежные документы.Жильцы могут решить проблемуЧасто все оказывается сложнее, чем просто нежелание управляющей компании исполнять свои обязанности, считает юрист.- Товарищество собственников жилья, например, каждый год утверждает смету расходов, за рамки которой просто не имеет права выйти. И если снега выпало гораздо больше, чем рассчитывали участники ТСЖ, взять денег на дополнительную уборку будет просто негде: перераспределить средства нельзя, таково законодательство, - объясняет Елена Юлегина. – У управляющих компаний нет такой жесткой сметы. Но если требуется увеличить расходы на ту же уборку снега в случае сильных снегопадов, обычно это делается по остаточному принципу. Не платить работникам зарплату нельзя – это уголовное дело. То же самое касается неуплаты налогов, долгов ресурсникам. А вот не убирать какое-то время территорию – можно. Уголовное преследование за это не грозит.Однако главная задача УК – именно в обслуживании общего имущества. Но это зачастую делается по остаточному принципу, в такие рамки компании поставило законодательство, считает Елена Юлегина. Тем не менее, на практике ответственные управляющие компании часто все-таки убирают снег даже в ущерб себе. А некоторые и хотели бы нанять больше дворников, да мало кто идет на эту работу.Решение этих проблем – в активности жильцов, говорит Елена Юлегина:- Если дом «активный», у него есть совет многоквартирного дома. На собрании этого совета жильцы могут согласовать своей УК смету на какие-либо экстренные работы. Тогда, вновь собрав совет, жильцы смогут принять решение потратить эти деньги, например, чтобы заказать трактор для вывоза снега.КСТАТИАдминистрации районов Твери также принимают жалобы на уборку дворов. Если вы не знаете, как повлиять на свою управляющую компанию, звоните в отделы благоустройства:Заволжский район: 36-08-82;Центральный район: 36-08-81;Московский район: 32 15-72;Пролетарский район: 36-08-84.В администрации Твери напоминают: статьями 32 и 35 Закона Тверской области от 14 июля 2003 года № 46-ЗО «Об административных правонарушениях» предусмотрена ответственность за ненадлежащую уборку придомовых территорий. Это может быть штраф от 10 до 40 тысяч рублей для должностных лиц и от 35 до 100 тысяч рублей – для юридических лиц.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен! Viber/WhatsApp: +7-920-171-85-83.