2020-01-31T16:56:27+03:00
Общество

Карта "Иволга" ещё действует в троллейбусах, но пополнить в Твери её негде

В автобусах жёлтая карточка своё действие прекращает
Виктория ТУШКОВА
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"Иволга" заканчивает своё существование в Твери."Иволга" заканчивает своё существование в Твери.Фото: Виктория ТУШКОВА
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С 1 февраля 2020 года возможность оплаты проезда в автобусах Твери картой "Иволга" прекратится, официально сообщила компания-оператор "ТрансСвязьТелеком" ("ТСТ"). Прекращена продажа обычных и школьных карт.

Это обусловлено тем, что в связи со стартом транспортной реформы в Твери и Калининском районе, руководившее обращением "Иволги" МУП "ПАТП-1" более не будет заниматься автобусными перевозками.

Первый этап реформы, напомним, стартует 3 февраля. В этот день обновится 39 маршрутов. Поэтапное обновление всех маршрутов Твери и Калининского района завершится к 1 марта.

Троллейбусы будут работать до 27 февраля, и в них, по информации "ТСТ" всё ещё можно будет расплачиваться "Иволгой". Однако пополнить карту уже нигде нельзя, соответствующие договоры расторгнуты.

Сдать "Иволгу" и вернуть её залоговую стоимость и остаток со счёта можно в офисе "ТСТ" на набережной реки Лазури, дом 9, корпус 1. Вам понадобится паспорт (или иное удостоверение личности), номер банковского счёта с реквизитами банка для возврата денег и знание своего ИНН. Телефон компании "ТрансСвязьТелеком": 8 (4822) 47-62-77.

Расплатиться «по безналу» в новых автобусах по мере их выхода на маршруты можно будет банковской картой или «Волгой» - новой транспортной картой Твери. Её должны скоро начать продавать. Точки продаж указаны на сайте "Транспорта Верхневолжья", новой компании-оператора пассажирских перевозок в Твери и Калининском районе. Для школьников в феврале будет действовать обычный, бумажный школьный проездной. Впоследствии и для них планируют выпустить школьные карты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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