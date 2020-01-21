Навстречу транспортной реформе: Как будут ходить новые автобусы в Твери и Калининском районе

В рамках транспортной реформы, которая начнёт на практике реализовываться в Твери и Калининском районе уже 3 февраля 2020 года, на 85-и маршрутах будет работать 471 единица транспорта. Всё это автобусы, но разной вместимости: 110 больших, 347 среднего класса и 14 маленьких. Об этом ранее сообщал замминистра транспорта Тверской области Сергей Верхоглядов.

Но выйдут в рейс не все сразу. В первый день реформы, 3 февраля, обновятся 39 маршрутов, на которые выпустят 115 автобусов. На остальные маршруты, по данным регионального правительства, новые машины выпустят в течение февраля. Отдельно отмечается, что до полного обновления транспорта на маршрутах будет работать прежний состав.

1 ЭТАП: КАКИЕ МАРШРУТЫ ОБНОВЯТ 3 ФЕВРАЛЯ

В самый первый день реформы новые автобусы выйдут в рейс на следующих маршрутах:

№1: Железнодорожный вокзал — Центральная районная больница (8 автобусов средней вместимости, интервал движения 15 минут);

№15: «Глобус» - ТЭЦ-3 (9 автобусов средней вместимости, интервал движения 12 минут);

№31: Мамулино - Перинатальный центр (8 автобусов средней вместимости, интервал движения 17 минут);

№33: «Глобус» - Мигалово (16 автобусов средней вместимости, интервал движения 9 минут);

№33к: «Глобус» - Мигалово (на маршруте — один автобус);

№41: ул. Артюхиной — пос. Химинститута (10 автобусов средней вместимости, интервал движения 16 минут);

№55: Южный - Радужный (14 автобусов средней вместимости, интервал движения 12 минут);

№101: Тверь — Александровка (1 автобус средней вместимости, 7 рейсов в сутки);

№102: Тверь — Берёзка (2 автобуса средней вместимости, 11 рейсов в сутки);

№103: Тверь — ст. Кулицкая (1 автобус средней вместимости, 6 рейсов в сутки);

№104: Тверь — пос. Металлистов (2 автобуса большой вместимости, 11 рейсов в сутки);

№108: Тверь — Квакшино (1 автобус средней вместимости, 2 рейса в сутки);

№109: Тверь — Бурашево (2 автобуса большой вместимости, 13 рейсов в сутки);

№110: Тверь — Восток (1 автобус средней вместимости, 5 рейсов в сутки);

№111: Тверь — Лямово (1 автобус средней вместимости, 3 рейса в сутки);

№112: Тверь — Чуприяновка, через пос. Крупской (1 автобус средней вместимости, 7 рейсов в сутки);

№113: Тверь — Даниловское (1 автобус средней вместимости, 8 рейсов в сутки);

№114: Тверь — Кумордино (1 автобус средней вместимости, 3 рейса в сутки);

№115: Тверь — Петровское (1 автобус средней вместимости, 8 рейсов в сутки);

№118: Тверь — Романово — Медное, кольцевой (1 автобус средней вместимости, 4 рейса в сутки);

№119: Тверь (автовокзал) — Орша (5 автобусов средней вместимости, 22 рейса в сутки);

№120: Тверь — Старый Погост, через пос. Крупской (1 автобус средней вместимости, 2 рейса в сутки);

№121: Тверь — Савватьевский (1 автобус средней вместимости, 7 рейсов в сутки);

№122: Тверь — Старый Погост, через пос. Химинститута (1 автобус средней вместимости, 5 рейсов в сутки);

№126: Тверь — Зверосовхоз, Старое Мелково (1 автобус средней вместимости, 5 рейсов в сутки);

№127: Тверь — Андреевское (1 автобус средней вместимости, 3 рейса в сутки);

№128: Тверь — завод 1 Мая (2 автобуса большой вместимости, 6 рейсов в сутки);

№129: Тверь, Речной вокзал — Орша (1 автобус средней вместимости, 1 рейс в сутки);

№130: Андреевское — Броды (1 автобус средней вместимости, 2 рейса в сутки);

№132: Тверь — Большие Горки (2 автобуса большой вместимости, 8 рейсов в сутки);

№133: Тверь — Тургиново (1 автобус большой вместимости, 2 рейса в сутки);

№135: Тверь — Пушкино (1 автобус средней вместимости, 7 рейсов в сутки);

№136: Тверь — Пангино — Полубратово (1 автобус средней вместимости, 2 рейса в сутки);

№137: Тверь — Нестерово (1 автобус средней вместимости, 2 рейса в сутки);

№138: Тверь — Князево (1 автобус средней вместимости, 2 рейса в сутки);

№139: Тверь — Лисицкий Бор (1 автобус средней вместимости, 2 рейса в сутки);

№141: Тверь — Суховерково (1 автобус средней вместимости, 5 рейсов в сутки);

№143: Тверь — Емельяново — Гостенёво (1 автобус средней вместимости, 2 рейса в сутки);

№233: пос. Химинститута — Николо-Малица (10 автобусов средней вместимости, интервал движения 18 минут).

2 ЭТАП: КАКИЕ МАРШРУТЫ ОБНОВЯТ К 15 ФЕВРАЛЯ

№2: Южный — Мигалово (14 автобусов средней вместимости, интервал движения 10 минут);

№6: Юность — Мамулино (12 автобусов средней вместимости, интервал движения 12 минут);

№12: Деревнище (АТП) — ТЭЦ-3 (12 автобусов средней вместимости, интервал движения 16 минут);

№14: Литвинки — Мигалово (10 автобусов средней вместимости, интервал движения 14 минут);

№35: Южный — Сахарово (1 автобус средней вместимости на маршруте);

№51: ТЦ «Метро» - Литвинки (9 автобусов средней вместимости, интервал движения 12 минут);

№52: Речной вокзал — Конечная (1автобус средней вместимости на маршруте);

№106: ТЦ «Метро» - Эммаусс (12 автобусов средней вместимости, интервал движения 14 минут);

№125: Тверь — Эммаусс — Редкино (6 автобусов средней вместимости, 27 рейсов в сутки);

№125р: Редкино — Тверь (1 автобус средней вместимости на маршруте, 1 рейс в сутки);

№177: Лебедево — Тверь — Дачи (9 автобусов средней вместимости, интервал движения 18 минут);

№205: Боровлёво — Южный Д — Литвинки — ПМК — Городище — Детский санаторий «Прометей» (9 автобусов средней вместимости, интервал движения 18 минут);

№208: Дачный кооператив «Светлый» — ТЭЦ-3 — Южный (12 автобусов средней вместимости, интервал движения 14 минут);

№211: Мигалово — пос. 1 Мая — Отрадное (10 автобусов средней вместимости, интервал движения 15 минут);

№223: Боровлёво-1 — Южный — Черногубово (9 автобусов средней вместимости, интервал движения 20 минут);

№227: ТЦ «Глобус» — Рябеево — Прудище (6 автобусов средней вместимости, интервал движения 25 минут).

3 ЭТАП: КАКИЕ МАРШРУТЫ ОБНОВЯТ К 20 ФЕВРАЛЯ

№3: 109 ветка — Бежекое шоссе, ДРСУ (1 автобус малой вместимости на маршруте);

№9: Юность — Мигалово (13 автобусов средней вместимости, интервал движения 11 минут);

№24: ТЦ «Метро» - ул. 1ая за линией (10 автобусов средней вместимости, интервал движения 12 минут);

№27: Мамулино — Энергоремонт (1 автобус средней вместимости на маршруте);

№30: Центросвар — Левитана (15 автобусов большой вместимости, интервал движения 9 минут);

№36: Мамулино — Сахарово (15 автобусов большой вместимости, интервал движения 10 минут);

№107: Тверь — Васильевский Мох (3 автобуса большой вместимости, 17 рейсов в сутки);

№116: Кривцово — Перинатальный центр (8 автобусов малой вместимости, интервал движения 16 минут);

№117: Глазково — Кобячево (1 автобус малой вместимости, 4 рейса в сутки);

№123: Глазково — Андрианово (1 автобус малой вместимости, 5 рейсов в сутки);

№154: Дмитрово-Черкассы — Пролетарка — Речной вокзал — Дмитрово-Черкассы (6 автобусов средней вместимости, интервал движения 27 минут);

№177к, сезонный: Лебедево (кладбище) — железнодорожный вокзал, Тверь (4 автобуса большой вместимости, интервал движения 15 минут);

№202: Мясокомбинат — Дмитровское (2 автобуса малой вместимости, интервал движения 60 минут);

№204: Мамулино — пос. Заволжский (14 автобусов средней вместимости, интервал движения 11 минут);

№207: Боровлёво-1 — Республиканская — Дмитрово-Черкассы — Боровлёво-1 (1 автобус средней вместимости на маршруте);

№222к, сезонный: Лебедево (кладбище) — Пролетарка (5 автобусов большой вместимости, интервал движения 17 минут);

№225: Тверь — Новое Семёновское (1 автобус малой вместимости, 5 рейсов в сутки).

4 ЭТАП: КАКИЕ МАРШРУТЫ ОБНОВЯТ К 1 МАРТА

№7: ул. Зелёная — Радужный (8 автобусов средней вместимости, интервал движения 15 минут);

№10: ул. З-я Интернациональная — пос. Химинститута (8 автобусов средней вместимости, интервал движения 15 минут);

№19: Сахарово — Центросвар (1 автобус средней вместимости на маршруте);

№20: Энергоремонт — Мигалово (12 автобусов большой вместимости, интервал движения 10 минут);

№21: Южный — Мигалово (14 автобусов большой вместимости, интервал движения 10 минут);

№42: «Глобус» — железнодорожный вокзал (15 автобусов большой вместимости, интервал движения 10 минут);

№43: Университет — Южный-Д — Университет (15 автобусов средней вместимости, интервал движения 11 минут);

№44: ТЦ «Метро» — Радужный (7 автобусов средней вместимости, интервал движения 15 минут);

№45: ул. Зелёная — Центральная районная больница (3 автобуса средней вместимости, интервал движения 50 минут);

№56: Цанова — Радужный (8 автобусов большой вместимости, интервал движения 15 минут);

№222: Железнодорожный вокзал — Лебедево (8 автобусов средней вместимости, интервал движения 17 минут);

№228: Аввакумово — Южный (9 автобусов средней вместимости, интервал движения 15 минут);

№154к, сезонный: Речной вокзал — Дмитрово-Черкассы — Пролетарка (14 автобусов большой вместимости, интервал движения 10 минут);

На этом обновление транспортного парка Твери и Калининского района завершится. Отметим, что переход на оплату проезда по новым тарифам будет происходить также постепенно. Старые автобусы и маршруты будут взимать с пассажиров те же деньги, что и сейчас: муниципальный транспорт — 21 рубль за поездку, коммерческие маршрутки — 25 и 30 рублей. Новые — по новым тарифам. Стоимость одной поездки, оплаченной наличными, составит 29 рублей. Расплачиваясь картой (банковской или транспортной картой «Волга») пассажир потратит на поездку 25 рублей. При покупке абонемента цена будет ниже, до 21 рубля за поездку. На всех обновлённых маршрутах будут действовать льготы.