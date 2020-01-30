Ответы на самые горячие вопросы о транспортной реформе Твери

3 февраля Тверь и Калининский район начнут переход на новую модель пассажирских перевозок. С улиц города постепенно исчезнут маршрутки. Заменят их новые автобусы под брендом «Транспорт Верхневолжья». Ответы на вопросы о том, как повлияет на жизни пассажиров это реформирование, дал заместитель министра транспорта Тверской области Сергей Верхоглядов.

Кто будет руководить пассажирскими перевозками?

Регулятором пассажирских перевозок в Твери и области становится региональное Министерство транспорта. Заказчиком - Государственное казённое учреждение «Организатор перевозок Тверской области».

Оператор перевозок - «Транспорт Верхневолжья». Компания будет заниматься вопросами контроля оплаты проезда по безналичному расчёту, мониторингом работы транспорта и пассажиропотока, а также внедрением интеллектуальных систем на транспорте: речь о диспетчеризации, системе информирования пассажиров, видеонаблюдении, работе валидаторов.

Перевозчики - компании «Верхневолжское АТП» и «СВТК». Последняя - чисто коммерческая структура. «Верхневолжское АТП» (перевозчик, который будет работать на большинстве маршрутов) по форме организации также коммерческая структура, но смешанной собственности: 51% в его уставном капитале принадлежит региону.

Что будет с маршрутками?

Маршрутки обязали работать ровно до момента выхода на конкретный маршрут новых автобусов. То есть исчезать они будут также поэтапно: в день, когда на маршрут выходят новые автобусы, маршруток на нём уже быть не должно. К 1 марта маршрутки, работающие по нерегулируемому тарифу, должны кануть в Лету. В региональном минтрансе говорят, что эксцессов быть не должно.

А что с троллейбусами?

Рогатые машины будут возить пассажиров до 27 февраля 2020 года. А потом уйдут на покой, вероятно, навсегда. По словам замминистра транспорта, тверской троллейбусный парк безнадёжно устарел, обветшал и ездить на таких машинах может быть уже даже небезопасно.

Пассажирам троллейбусов придётся пересесть в автобусы:

Троллейбус №2 заменит автобус №42, интервал движения составит 10-12 минут.

Троллейбус №3 заменит автобус №43, он будет ходить через каждые 10-12 минут.

Вместо троллейбуса №4 пустят автобус №44, его интервал - 15 минут.

Троллейбус №7 заменит автобус №21, он должен ходить каждые 10 минут.

И вместо троллейбуса №5 появится автобус №45, он будет ходить по расписанию с интервалом в 50 минут.

Как вычислить на дороге нелегала?

Весь новый автопарк будет брендированным. Каждый автобус выкрашен в синий цвет, на его бортах - логотип «Транспорт Верхневолжья» и изображение Старого моста. Так что если вы видите какой-то другой автобус - это нелегал. Рекламы, кстати, на городском транспорте больше не будет.

Будут ли новые автобусы ходить по расписанию?

Да. Причём, они должны будут следовать ему строго, если, конечно, тому не воспрепятствуют какие-либо непреодолимые обстоятельства.

Нарушения расписания будут считаться нарушением госконтракта.

Будут ли остановки по требованию?

Голосовать у дороги пассажиры больше не будут. Как и «сообщать об остановке заранее и громко». Все новые автобусы должны останавливаться на каждой остановке маршрута без просьб.

А высаживать и брать на борт пассажиров в местах, где остановка не предусмотрена, водителям будет запрещено. Как, впрочем, это было и ранее.

Сколько будет стоить проезд?

При оплате наличными - 29 рублей при поездке по городу. Плату будет взимать водитель. При выезде в Калининский район придётся доплатить ещё 3 рубля 10 копеек за каждый километр. В автобусах будет размещена информация с подробной тарификацией - сколько будет стоить поездка до каждой из остановок в Калининском районе.

При оплате любой бесконтактной банковской картой систем «Мир», Visa и Master Card разовая поездка по городу обойдётся в 25 рублей. За городом - 3 рубля за километр.

Сэкономить поможет абонемент. Его можно оформить на определённое число поездок или на количество дней. Самым экономным станет абонемент на 60 поездок, он будет стоить 1260 рублей (21 рубль за одну поездку). Поездки необходимо израсходовать в течение 45 дней. А если вам, например, предстоит день разъездов по городу, можно купить безлимит на день. Он будет стоить 85 рублей.

Абонемент можно оформить на свою банковскую карту. Если у вас нет бесконтактной банковской карты или вы не хотите пользоваться ею в транспорте, для оформления абонемента потребуется купить транспортную карту «Волга». Если точнее, взять в залог, как это было и с «Иволгой». Сумма залога - 50 рублей.

Где купить «Волгу» и как оформить на неё абонемент?

Продавать «Волгу» начнут в феврале в киосках периодической печати. Их адреса есть на сайте «Транспорта Верхневолжья». Оформить абонемент на транспортную карту (или просто пополнить её счёт) можно следующими способами:

1. В банкомате Сбербанка. Перечень их адресов указан на сайте «Транспорта Верхневолжья» - www.tvercard.ru. В разделе «Платежи» необходимо выбрать «Волга», ввести номер карты и выбрать абонемент.

2. В сервисе «Сбербанк Онлайн». Также выбираем «Волга» в разделе «Платежи».

Данные возможности должны начать работать в первых числах февраля.

Как оформить абонемент на свою банковскую карту?

Это можно будет сделать в Личном кабинете на сайте «Транспорта Верхневолжья» (он начнёт работать 3 февраля) или мобильном приложении «ВОЛГА». Его можно будет скачать на телефон бесплатно.

Как оформить льготу на проезд?

Льготные категории граждан имеют право ездить на городском транспорте за 302 рубля в месяц. В течение февраля льгота будет предоставляться по ЕСПБ. А к 1 марта необходимо будет оформить социальную карту, которая заменит бумажный социальный проездной.

Если у вас есть бесконтактная карта системы «Мир», социальную карту вам оформят прямо на неё. Если вы житель Твери, для этого необходимо обратиться в городской центр соцподдержки на ул. Склизкова, 48. Жителям Калининского района для регистрации карты необходимо прийти в районный центр соцподдержки (Тверь, наб. реки Лазури, д. 3 (кабинеты 9, 11, 12).

Кроме того, оформить льготу можно в любом из тверских МФЦ.

Если таковой карты вы не имеете, обращайтесь с паспортом и заявлением для оформления соцкарты в любое отделение «Сбербанка». В срок до 10 дней карту для вас изготовят. Вам придётся ещё раз посетить банк, чтобы её забрать, а потом зарегистрировать карту в соцзащите ил МФЦ.

После этого на карту достаточно будет раз в месяц класть сумму в 302 рубля. Не откладывайте это на последний день: деньги должны быть зачислены до первого числа каждого месяца. То есть если вы хотите ездить по льготном тарифу в марте, заплатите 302 рубля до 1 марта.

Можно ли пользоваться социальной картой нерегулярно?

Да, можно. С картой ничего не произойдёт, банк выдаёт её на три года. Если вы знаете, что в следующем месяце не будете активно пользоваться общественным транспортом, то просто не кладите на карту на этот месяц деньги.

Кому задать вопросы по льготному проезду?

В Министерство социальной защиты населения Тверской области. Там для этого организовали специальную горячую линию. Телефон 8 (4822) 34-90-18. Звонки принимают по будням с 9:00 до 18:00.

Как пользоваться картой для оплаты проезда?

Независимо от того, оплачиваете ли вы проезд обычной бесконтактной банковской картой или банковской картой, на которую записан абонемент, транспортной картой «Волга» или социальной картой, её нужно просто приложить к терминалу (валидатору). Но сделать это нужно дважды: при входе и при выходе из автобуса. Чтобы не создавалось толчеи, валидаторы разместят у каждого входа.

Дважды прикладывать карту необходимо для того, чтобы отметить конечную точку вашего путешествия. Многие автобусы выезжают за пределы Твери, и тогда поездка стоит дороже.

Если вы забудете приложить карту второй раз, деньги всё равно спишутся. И если в городе с карты спишется сумма обычного тарифа, то при выезде в Калининский район вам может не повезти: даже если вы выйдете сразу за пределами Твери, сумма в итоге спишется по максимуму, как если бы вы доехали до конечной.

По карте «Иволга» можно было сделать бесплатную пересадку, а теперь?

Когда в Твери и Калининском районе обновятся все маршруты и новая транспортная система заработает в полную силу, а это должно произойти 1 марта, при оплате банковской картой станет возможной скидка на пересадку. В течение часа с момента первой валидации (считывания терминалом) карты за пересадку в другой автобус вы будете платить 15 рублей.

Эта функция не будет работать, если на вашу карту записан абонемент.

Что будет со школьными проездными?

На переходный период, в течение февраля, будут действовать прежние бумажные проездные. Впоследствии планируется переход на пластиковые карты.

Если в автобусе не работает терминал оплаты, придётся ли платить наличными?

По словам замминистра, обеспечение возможности безналичной оплаты проезда - обязанность перевозчика.

- Если терминалы не работают и пассажир не имеет при себе наличных, мы провезём пассажира бесплатно. И если перевозчик не обеспечил возможность расплатиться по безналичному расчёту, мы его накажем, - резюмировал замминистра.

Будут ли на маршрутах работать контролёры?

Конечно, будут: доверяй, но проверяй. Пассажир обязан предъявить контролёру билет или карту, которой он оплатил проезд (банковскую либо «Волгу»).

СМС-ки об оплате предъявлять не нужно. У каждого контролёра с собой будет мобильный терминал, который покажет, была ли вашей картой оплачена данная поездка.

Где будет базироваться новый транспорт?

База располагается на ул. Шишкова, 92 (бывшая территория ПАТП). Внушительный штат сотрудников практически укомплектован. Здесь автобусы будут мыть и обслуживать. Здесь же водителям обеспечат предрейсовый осмотр, для чего закуплено новое современное медицинское оборудование.

Кто будет за рулём новых автобусов?

Основной штат водителей уже набран. Все они, если верить словам замминистра, профессионалы.

- Отбор происходил тщательный. Каждый прошёл индивидуальное собеседование, - подчеркнул Сергей Верхоглядов и добавил, что предпочтение при приёме на работу отдавалось жителям Тверской области.

На что можно пожаловаться и куда?

Если автобус ходит не по графику, если он грязный, если автобус останавливается не на остановках или пропускает остановки, если не работают валидаторы (терминалы оплаты), если вам отказывают в льготном проезде - жалуйтесь.

Телефон 8 800 35 000 99. Это бесплатный телефон колл-центра, специально организованного для звонков по вопросам реализации транспортной реформы. Обратившись по данному номеру, вы также можете уточнить все интересующие вопросы относительно работы новых автобусов или высказать свои пожелания.

На этом реформирование закончится?

Транспортная реформа в Твери и Тверской области продолжится. В 2021-м она пойдёт в область. Обновление транспортной системы должно затронуть все муниципалитеты.

Что касается Твери, здесь планируют восстановить работу электрического транспорта. Конечно, не в том виде, что было ранее, но в 2023 году должны возобновить два трамвайных маршрута, 5-й и 11-й. А в дальнейшем (сроки пока не называются) на дороги города хотят выпустить электробусы.

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