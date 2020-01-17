"Иволгу" заменят "Волгой": в Твери будет новая транспортная карта
С 3 февраля в рамках новой модели пассажирских перевозок в Твери вводится новая транспортная карта «Волга». Об этом сегодня сообщило региональное правительство.
Расплачиваясь за проезд при помощи карты, пассажир заплатит 25 рублей (наличными - 29 рублей). Отметим, что при оплате проезда любой банковской картой, поддерживающей бесконтактную оплату, пассажир так же, как и в случае с "Волгой", заплатит 25 рублей.
Таким образом, владельцам бесконтактных банковских карт новая транспортная карта будет выгодна только в случае, если записать на неё абонемент. Например,при покупке абонемента на 60 поездок, стоимость одной составит 21 рубль.
Что будет с "Иволгой" и останется ли возможность вернуть залоговую стоимость карты и остаток с её счёта, пока не сообщается.
Напомним, транспортная реформа, которая должна запустить в Твери и Калининском районе новую модель пассажирских перевозок, реализуется по инициативе губернатора Игоря Рудени. Изменения вступят в силу уже 3 февраля 2020 года. В рамках реформы будет функционировать 85 маршрутов: 30 муниципальных и 55 межмуниципальных. Все они будет оснащены автобусами разной вместимости.
Льготный проезд будет действовать на всех маршрутах.
Перевозчиков будет два: это компании "Верхневолжское АТП" и "СВТК", коммерческая компания, которая сегодня осуществляет перевозки по нескольким популярным городским маршрутам.
Контроль за графиком движения автобусов и качеством перевозок будет вести государственное казённое учреждение «Организатор перевозок Тверской области».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Общественный транспорт Твери»