"Иволгу" заменят "Волгой": в Твери будет новая транспортная карта

17 Янв. 2020 2020-01-17T18:02:00+03:00

Изменить размер текста: A A

С 3 февраля в рамках новой модели пассажирских перевозок в Твери вводится новая транспортная карта «Волга». Об этом сегодня сообщило региональное правительство.

Расплачиваясь за проезд при помощи карты, пассажир заплатит 25 рублей (наличными - 29 рублей). Отметим, что при оплате проезда любой банковской картой, поддерживающей бесконтактную оплату, пассажир так же, как и в случае с "Волгой", заплатит 25 рублей.

Таким образом, владельцам бесконтактных банковских карт новая транспортная карта будет выгодна только в случае, если записать на неё абонемент. Например,при покупке абонемента на 60 поездок, стоимость одной составит 21 рубль.

Что будет с "Иволгой" и останется ли возможность вернуть залоговую стоимость карты и остаток с её счёта, пока не сообщается.

Напомним, транспортная реформа, которая должна запустить в Твери и Калининском районе новую модель пассажирских перевозок, реализуется по инициативе губернатора Игоря Рудени. Изменения вступят в силу уже 3 февраля 2020 года. В рамках реформы будет функционировать 85 маршрутов: 30 муниципальных и 55 межмуниципальных. Все они будет оснащены автобусами разной вместимости.

Льготный проезд будет действовать на всех маршрутах.

Перевозчиков будет два: это компании "Верхневолжское АТП" и "СВТК", коммерческая компания, которая сегодня осуществляет перевозки по нескольким популярным городским маршрутам.

Контроль за графиком движения автобусов и качеством перевозок будет вести государственное казённое учреждение «Организатор перевозок Тверской области».

ИСТОЧНИК KP.RU