2020-01-23T16:56:35+03:00
Общество

Муниципальное транспортное предприятие «ПАТП-1» будет превращено в коммерческое

Тверские трамваи и троллейбусы переходят в собственность владельцев общества с ограниченной ответственностью
Виктория ТУШКОВА
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Трамваи и троллейбусы отходят в собственность общества с ограниченной ответственностью ПАТП-1. Фото: Виктория ТУШКОВА, Анна КОЛПАКОВАТрамваи и троллейбусы отходят в собственность общества с ограниченной ответственностью ПАТП-1. Фото: Виктория ТУШКОВА, Анна КОЛПАКОВА
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На сайте администрации Твери опубликован ряд документов, содержащих информацию о реорганизации городского транспортного предприятия МУП «ПАТП-1». Предприятие будет приватизировано путём перевода в форму общества с ограниченной ответственностью. После реорганизации МУП превратится в ООО «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1».

Единственным учредителем данного общества будет город Тверь в лице администрации Твери. Уставный капитал предприятия составит 229 млн 604 тысячи рублей. Всё это - средства города.

В документах также отмечено, что полномочным представителем Твери в управлении ООО «ПАТП-1» будет департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта городской администрации.

Генеральным директором коммерческого предприятия, по крайней мере до момента первого общего собрания его участников, станет Сергей Булычёв, в последнее время руководивший МУП «ПАТП-1».

В приложении к документам содержится перечень имущества, подлежащего приватизации. Приватизированы будут пять зданий тяговых подстанций №№ 9, 21, 4, 1 и 15 и земельные участки под ними, троллейбусное депо на улице 15 лет Октября, многочисленные гаражи, мастерские и прочие строения, находящиеся на территории депо, электроподстанции, линии связи, теплотрассы и другие коммуникации, обслуживавшие транспорт. Приватизирован будет большой перечень машин и оборудования: краны, мойки, гидравлические прессы, подъёмники, станки и многое другое, имущества у предприятия немало.

А ещё во владение общества с ограниченной ответственностью перейдут трамвайные пути, всего 28 участков, контактная сеть трамваев и троллейбусов. И конечно, сами троллейбусы и трамваи.

Что касается трамвайного депо на Хрустальной, то оно тоже будет приватизировано.

Долги МУП также перейдут к создаваемому обществу с ограниченной ответственностью. Кредиторская задолженность предприятия составляет 189 млн 353 тыс. 765 рублей.

Напомним, в рамках новой модели пассажирских перевозок Твери и Калининского района, которая начнёт реализовываться на практике уже в феврале, основную часть маршрутов будет обслуживать транспортная компания ООО "Верхневолжское АТП". Другую часть - перевозчик, уже знакомый горожанам - ООО "СВТК", сейчас он обслуживает многие популярные коммерческие маршруты.

Возить горожан будут автобусы разной вместимости. Троллейбусное движение в городе по официальной информации регионального правительства прекратится 27 февраля. Что касается трамвайного движения, то по известным планам в будущем планируется вернуть маршрут №5.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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